Какие территориальные претензии к России есть у Эстонии

С распадом Советского Союза территориальные претензии многих государств к новообразованной Российской Федерации вспыхнули с новой силой.

Более того, в силу поспешности распада СССР и слабости новой России, некоторые бывшие советские республики также вспомнили о землях, которые принадлежали им в начале XX века, до того, как СССР победил в Великой Отечественной Войне.

Красный сепаратный мир Одной из таких бывших республик стала Эстония , у которой имеются претензии по поводу части территорий Псковской и Ленинградской областей, и это, что неудивительно, осложняет жизнь, в первую очередь, самим эстонцам.

Но история эта начинается не в девяностых, а ещё в двадцатых годах прошлого века, с самого момента становления молодой советской республики. В 1919 году эстонцы вместе с российскими белогвардейцами предприняли первый поход на Петроград. И поход этот начал развиваться весьма успешно для «белых».

К слову сказать, в число этих самых «белых», внезапно вошли силы Британского флота, датских, шведских и финских добровольцев. Эстонцами к 1920-му году были заняты Ямбург и Псков . Но в итоге эстонская сторона решила заключить сепаратный мир с «красными» за спинами белогвардейцев.

Некоторые называют это «предательством», но в данном случае, эстонскими политиками той поры двигал холодный расчёт. В случае победы «белых», Эстония вновь становилась провинцией России, одной из многих и важной только с точки зрения близких границ с Европой. При том, что изначально весь этот «белый поход» был провозглашен в рамках «войны за независимость Эстонии».

Ленин же, в свою очередь, согласился на независимость Эстонии, и, более того, на передачу ряда российских территорий.

Независимые территории в обмен

Так, 2 февраля 1920 года был заключен Тартуский, или Юрьевский мирный договор. По договору, Эстония обязалась разоружить армию генерала Юденича, к слову, одного из самых победоносных царских, а впоследствии, «белых генералов». В обмен на это, эстонцы получили независимость территории Ивангорода , Изборска и Печор, и новообразованную волость Нарва . В общем, заканчивались они примерно Кингисеппом

Помимо этого, эстонцы по договору получали 15 миллионов рублей золотом и лесную концессию в один миллион десятин.

Новый статус

Однако, положение Эстонии и статус её независимости от России поменялся уже в 1939-1940-м годах, когда она стала очередной Советской Республикой. Это случилось после подписания СССР и Германией пакта о ненападении, и фактического раздела сфер влияния в Восточной Европе.

По секретному протоколу все три прибалтийских государства отходили Советскому Союзу. И СССР этим успел воспользоваться, введя в Эстонию и военный контингент, и поставив лояльное Советам правительство, которое и подписало договор о вхождении этой страны в Союз.

Тут нужно отметить, что до второй половины XX века, а то и позже, на Северо-Западе Советской России шёл перманентный процесс перераспределения границ между областями и прочими административно-территориальными единицами. Области «сливали» воедино, потом разделяли, какие-то территории перемещали из юрисдикции в юрисдикцию по несколько раз за пятилетку. И эта же участь коснулась Эстонии в 1945 году.

Территории, переданные по Тартускому договору, вновь вернулись в прямое подчинение России и РСФСР. В частности, Изборск вновь отошёл к Псковской области , а Ивангород — к Ленинградской. Ну, и то, что восточнее, например, Кингисепп — тоже. Хотя Нарва, как мы видим и сейчас, так и осталась эстонской, но при этом самой «русской» территорией в этой прибалтийской стране.

Воспоминания о Тартуском договоре

Так или иначе, но наступили девяностые, и прибалтийские страны были первыми, вышедшими из состава Советского Союза. И вот дальше эстонская сторона вспомнила тот самый Тартуский мирный договор.

Логика эстонцев тут примерно такова: раз они теперь снова независимое государство, то и вернуться должны к последним границами своей независимости и последним же договоренностям с Россией того периода.

И столь же понятно, что Россия на такой возврат своих территорий не пойдет никогда. Более того, Тартуский договор уже сыграл злую шутку в другом административно-территориальном казусе в начале нулевых, и снова с Эстонией.

«Саатсеский сапог»

Это часть территории псковской области, которая на несколько километров вдаётся в территорию Эстонии, и по которой идёт эстонское шоссе. Участок дороги там длинной в километр, но сложности с пограничным режимом имеют место.

По большому счёту, Россия вообще могла с полным правом устроить на этом километре пограничный ад с кордонами и пропускным режимом. Однако наша страна пошла на уступки и просто ограничила механику передвижений: на этом участке шоссе можно ездить свободно, но без остановок, и нельзя передвигаться пешком.

Более того, Россия планировала вообще передать этот участок эстонской стороне в обмен на примерно сто гектаров эстонских земель в окрестностях Меремяэ и Вярска. В 2005-м году даже был подписан соответствующий договор.

Однако в итоге при его ратификации, эстонская сторона в качестве преамбулы сослалась именно на Тартуский договор 1920 года, и российский МИД тут же отменил и подпись, и ратификацию, поскольку это давало бы возможность Эстонии претендовать и на иные территории, отошедшие ей по этому договору.

В общем, движение по шоссе все так же затруднено, а разрешения территориальных споров в ближайшем будущем не предвидится. Поскольку Эстония использует эту историю скорее, как политический фактор, а Россия рассматривает данные эстонские притязания, как лишённые всякого смысла.

https://cyrillitsa.ru/history/52358-khleb-da-sol-pochemu-russkie-tak-vstrech.html

Хлеб да соль: почему русские так встречали гостей

text/html

Tue, 14 Nov 2017 10:31:21 +0000

Хлебом-солью на Руси встречали, чествовали. Хлебом-солью величали. Хлебом-солью начинали новую жизнь в новом доме, благословляли молодых на свадьбе. Хлебом-солью отгоняли нечистую силу. «Без хлеба — смерть, без соли — смех» Повседневная трапеза, подобно жертвоприношению, — обращение к Всевышнему, беседа с Богом. Отсюда не только почтительное и трепетное отношение к пище, но и ее сакрализация. Для […]

https://cyrillitsa.ru/history/53870-aleksandr-nevskiy-v-kakie-mify-o-nyom-my.html

Александр Невский : в какие мифы о нём мы до сих пор верим

text/html

Fri, 01 Dec 2017 20:01:20 +0000

Для отечественной истории Александр Невский стал фигурой поистине легендарной. Но за воспеванием подвигов русского князя теряется реальная историческая фигура. Анализ источников показывает, что личность Александра Невского не лишена противоречий.

https://cyrillitsa.ru/history/61432-kakikh-russkikh-zhenikhov-schitali-zavidn.html

Каких русских женихов считали завидными

text/html

Tue, 13 Mar 2018 06:31:00 +0000