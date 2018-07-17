В Литву приедет папа римский Франциск

Об этом сообщает Delfi.

Глава Римской католической церкви прибудет в Вильнюс 22 сентября. Как говорится в публикации издания, его самолёт должен сесть в аэропорту в 11:30. Здесь запланирована церемония приветствия.

После неё папа Франциск отправится в Президентский дворец, где намечены его встречи с главой государства, представителями органов власти и дипломатами. В 16:30 папа побывает в часовне Святых ворот, встретится на Кафедральной площади с молодёжью и посетит кафедральный собор Вильнюса.

Примечательно, что папа римский попросил принимающую сторону минимизировать количество полицейских, охраняющих его. По словам министра внутренних дел Литвы Эймутиса Мисюнаса, «папа — простой, не любящий роскоши человек, он просит лишь минимальной охраны».

"Нам сказали, чтобы полицейских было как можно меньше. Мы организуем это. Есть практика, требования нам известны. Представители Департамента охраны руководства едут за папамобилем в Ватикан ", — сказал Мисюнас.