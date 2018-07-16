Столетнего ветерана пообещали выдворить из Эстонии

Василий Бесков — уроженец Нижнего Новгорода, но большую часть своей жизни — 74 года — прожил в Эстонии. С 1937 года он работал на заводе Красное Сормово — одно из старейших в отрасли судостроительных предприятий Нижнего Новгорода. Когда началась война и его старшего брата мобилизовали в армию, Василий Бесков тоже попросился на фронт.

"Все мысли были о том, чтобы защищать родину", — рассказывает Бесков.

Начальник отдела кадров завода наотрез отказался отпускать молодого человека на фронт — в тылу тоже нужны люди. Не принесли результатов и попытки обращаться в военкомат, в районный комитет партии. Везде Бесков получал категорический отказ. А через некоторое время, вспоминает ветеран, на завод пришел сотрудник органов КГБ и предложил молодому человеку: "Вы хотели в армию? Приходите служить в КГБ".

Так Василий Бесков, окончив весной 1943 года специальные трехмесячные курсы, попал в зону боевых действий. Его направили в Эстонию, где в Пярну с 1944 года началась его новая жизнь. Василий Бесков вспоминает, что республика в то время еще была оккупирована — огромное количество солдат СС было разбросано по эстонской земле, они прятались в лесах и болотах. Многие местные жители поддерживали скрывающихся эсэсовцев, и это осложняло работу.

Прятавшиеся в лесу фашисты и их пособники превращались в вооруженных бандитов, которые пугали и грабили мирных жителей. Тех, кто сопротивлялся бандитам, убивали. "Особенно доставалось беднякам. Они были беззащитные", — вспоминает ветеран.

Бескову приходилось много ездить по различным районам Эстонии, чтобы избавить республику от лесных бандитов. Служба продлилась до 1971 года. А потом он демобилизовался, и его пригласили на работу в городской комитет партии города Пярну.

После распада Советского Союза большая семья Бескова оказалась по обе стороны границы: в России у ветерана живут два внука и четыре правнука, а два других внука и один правнук живут в Эстонии.

При этом, как рассказал корреспонденту Sputnik Эстония сам ветеран, на сегодняшний день он не имеет разрешения проживать на эстонской земле: с 2005 года Василий Бесков не может получить вид на жительство, и причиной тому — давняя служба в КГБ.

Ветерану вменили в вину ответственность за выселение эстонцев во время Второй мировой войны, хотя Бесков, выполняя служебные обязанности, к спискам выселяемых не имел никакого отношения.

Столетнего ветерана не выдворяют из Эстонии только по состоянию здоровья.