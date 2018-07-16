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Литовский адвокат заявил о наличии в стране секретных тюрем ЦРУ
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Литовский адвокат заявил о наличии в стране секретных тюрем ЦРУ 

Газета.Ru 3 часа назад
Литовский адвокат Станислаус Томас подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. Правозащитник планирует доказать, что власти Литвы причастны к размещению в стране секретных тюрем ЦРУ. Об этом Томас рассказал в интервью RT.
Вердикт по жалобе адвоката должен быть вынесен 26 июля 2018 года. По словам Томаса, к размещению тюрем в Литве причастен президент страны Валдас Адамкус и генеральный директор Департамента государственной безопасности Арвидас Поцюс.
Также адвокат заявил о планах добиться исключения RT и русской православной церкви из списка угроз национальной безопасности Литвы.
"Все, что имеет отношение к России, русскому народу, что не соответствует политическим целям и задачам литовского руководства, назначается угрозой", — подчеркнул Томас.
Ранее сообщалось, что Россия попала в тройку главных угроз ЕС.
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