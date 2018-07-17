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Литовский адвокат пожаловался на угрозы из-за дела о тайной тюрьме ЦРУ
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Литовский адвокат пожаловался на угрозы из-за дела о тайной тюрьме ЦРУ 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
Литовский адвокат и правозащитник Станисловас Томас рассказал журналистам Sputnik Литва об угрозах в свой адрес по делу о секретной тюрьме ЦРУ, которая находилась на территории балтийской республики. По словам адвоката, из-за этого он был вынужден покинуть родную страну.
— Я проживаю в Монако и во Франции, нахожусь далеко от Литвы. Я получил угрозы, что меня убьют в Литве. В Литве мне опасно, —заявил Томас.
Правозащитник считает, что к угрозам, скорее всего, причастны сторонники экс-главы Литвы Валдаса Адамкуса, который разрешил создать тайную тюрьму ЦРУ на территории республики, где жестоко пытали заключенных.
Адвокат выступает за то, чтобы представители властей, согласившиеся открыть тайное учреждение американских спецслужб, понесли наказание. Томас рассказал журналистам, что уже подал жалобу на литовское правительство в Комитет ООН по правам человека. Решение по этому вопросу должно быть принято не позднее 26 июля.
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