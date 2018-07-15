Правозащитник намерен доказать причастность Литвы к размещению у себя секретных тюрем ЦРУ

Литовский адвокат Станислаус Томас, подавший жалобу на свою страну в Комитет ООН по правам человека, не сомневается, что международная инстанция постановит наказать бывшее руководство Литвы за размещение на её территории секретных тюрем ЦРУ . Об этом он заявил в эксклюзивном интервью RT. Вердикт ООН будет оглашён 26 июля. Кроме того, Томас надеется, что Литва также уберёт из своих официальных документов упоминание об RT и Русской православной церкви как источниках угроз для безопасности страны.

Руководство Литвы должно понести ответственность за размещение на территории страны секретных тюрем ЦРУ. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил литовский адвокат и правозащитник Станислаус Томас. Ранее правозащитник подал жалобу в Комитет ООН по правам человека на правительство своей страны и ждёт 26 июля 2018 года вердикта по этому вопросу.

Существование секретных тюрем ЦРУ было признано в 2006 году президентом США Джорджем Бушем-младшим . По его словам, они были необходимы для борьбы с международным терроризмом. Как правило, такие центры располагались на территории стран-союзников Соединённых Штатов в Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Согласно данным правозащитных организаций, заключённых в этих выпадавших из международного правового поля местах подвергали пыткам. В 2009 году администрация Барака Обамы закрыла эти учреждения, и теперь многие бывшие узники пытаются добиться компенсации.

В декабре 2017 года Комитет ООН по насильственным исчезновениям постановил, что к 15 сентября 2018 года литовское государство должно найти виновных в том, что секретные тюрьмы появились на территории Литвы, и начать судебный процесс.

Станислаус Томас уверен, что этого не произойдёт, но у него уже есть план на случай отказа правительства выполнять распоряжение Комитета.

«Комитет по насильственным исчезновениям установил крайний срок — 15 сентября 2018 года. На следующий день после того, как этот срок будет пропущен, я направлю жалобу прокурору Международного уголовного суда. Это весьма действенное средство. У прокурора в Гааге заметно больше полномочий для завершения этого расследования, — отмечает правозащитник. — Расследование длится уже восемь лет, и за это время литовская сторона так и не смогла установить жертв. Европейский суд по правам человека говорит, что господин Абу Зубайда — это жертва, ООН говорит, что господин аль-Хавсави — это жертва, но литовская сторона не смогла найти жертв и не смогла установить личности нарушителей. Хотя из решения Европейского суда по правам человека это более чем очевидно».

По словам Томаса, неспособность литовского правосудия найти виновных вызывает удивление, поскольку нет никакой тайны в том, кто принимал политическое решение по поводу открытия в стране тайных тюрем.

«Их можно выяснить, изучив решение Европейского суда по правам человека, принятое в мае этого года, — отмечает литовский правозащитник. — ЕСПЧ пишет, что организацией занимались самые высокопоставленные лица в стране. Европейский суд по правам человека не называет их имена, но как минимум два имени нам известны: президента республики Валдаса Адамкуса и генерального директора Департамента государственной безопасности Арвидаса Поцюса. Оба эти человека должны быть объявлены подозреваемыми».

Опасный президент

Особо Станислаус Томас остановился на отказе литовского правосудия выполнять решение Комитета ООН по правам человека от 2014 года, которое признало нарушением права на публичную деятельность введённый ещё в 2004 году запрет бывшему президенту Роландасу Паксасу занимать государственные должности.

Официально против Паксаса в 2004 году была применена процедура импичмента из-за якобы его «связей» с российским бизнесменом Юрием Борисовым . Однако 13 декабря 2005 года расширенная коллегия Верховного суда Литвы признала Роландаса Паксаса невиновным. Но к этому моменту он уже перестал быть президентом и как лицо отстранённое по процедуре импичмента был поражён в избирательных правах.

Однако Томас считает, что на самом деле причиной импичмента стал отказ Паксаса размещать в стране секретные тюрьмы.

Это подтверждает и история учреждения в Литве секретных тюрем ЦРУ, описанная в резолюции ЕСПЧ от мая 2018 года, отмечает юрист.

«Факты таковы: к президенту Литвы Роландасу Паксасу обратился глава Департамента государственной безопасности Арвидас Поцюс, чтобы создать в Литве тайные тюрьмы, — подчёркивает Томас. — Паксас отказался. Тогда Департамент государственной безопасности объявил, что его поведение создаёт «угрозу национальной безопасности страны», ему вынесли импичмент, на его место пришел новый президент Валдас Адамкус, и тайная тюрьма была учреждена».

Именно по этой причине, полагает правозащитник, до сих пор запрет на участие Паксаса в выборах не снят, несмотря на предостережения международных инстанций. 21 июня 2018 года представитель Минюста Литвы Донатас Мураускас заявил, что ЕСПЧ может инициировать санкции против балтийской республики, если она не даст возможности участвовать бывшему президенту в публичной политике.

«Если Роландас Паксас будет вновь баллотироваться в президенты, возникнут две проблемы. Во-первых, его политические оппоненты боятся, что он может победить, то есть для них он реальный конкурент. Во-вторых, президент Литовской Республики имеет свободный доступ к конфиденциальной информации. Соответственно, он получит доступ к данным о секретных тюрьмах. Вы только представьте: аутсайдер, которому был объявлен импичмент, жертва процедуры импичмента, возвращается к власти и получает доступ к этой информации», — отмечает Станислаус Томас. По его словам, тогда литовские власти не смогут больше использовать аргумент гостайны для того, чтобы скрыть свою причастность к преступной деятельности ЦРУ.

Пока же, по словам правозащитника, литовские власти давят на судей, заставляя их не признавать решения международных инстанций.

«Крупнейшим препятствием для развития прав человека в Литве является тот факт, что страна официально отрицает обязывающий характер Европейской конвенции о правах человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, — отмечает Станиуслас Томас. — Постановлением Конституционного суда Литвы от 2016 года оба этих документа объявлены не имеющими обязательной [юридической] силы. Ещё одна проблема заключается вот в чём: есть записи разговоров литовских судей, которые были сделаны тайно. И на записи судьи жалуются, что нынешний президент Литвы, госпожа Грибаускайте, подсылала своего советника к судьям, чтобы он убеждал их принимать то или иное решение».

«Русская угроза»

Ещё один противоправный аспект деятельности нынешнего литовского государства, от которого, по мнению Станислауса Томаса, международные инстанции заставят Вильнюс отказаться, обозначение телеканала RT и Русской православной церкви «угрозами» для республики. Подобная оценка содержалась в документе под названием «Оценка угроз национальной безопасности» Минобороны Литвы. В 2017 году в аналогичном документе Минобороны проиллюстрировало угрозу в области информационной безопасности в виде карты России с нанесённым на неё логотипом RT. В 2018 году пришёл черед агентства Sputnik стать очередной «угрозой».

Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов, литовские власти подозревают во враждебной деятельности любую структуру, связанную с Россией.

«Всё, что имеет отношение к России, русскому народу, что не соответствует политическим целям и задачам литовского руководства, назначается угрозой», — отмечает эксперт.

«Почему RT в списке угроз национальной безопасности? Из-за мнения, которое вы представляете. К примеру, моего интервью, — отмечает Станислаус Томас. — Почему РПЦ объявлена угрозой национальной безопасности? Объяснение содержится в самом списке. Там написано, что 5 марта 2015 года её представители привезли мощи православных святых из Киева в Вильнюс. Для них это стало основанием объявить РПЦ угрозой национальной безопасности».

По словам эксперта, даже те, кто занимается пропагандой терроризма, угрозой национальной безопасности для Литвы не являются.

«Я вполне уверен, что 26 июля Комитет ООН по правам человека объявит этот список противоречащим правам человека. Я абсолютно уверен, что всё так и случится», — считает правозащитник.

Добиться наказания

Станислаус Томас уверен, что ему удастся добиться наказания для бывшего руководства страны.

«Если рассуждать реалистично, я не сомневаюсь в том, что их привлекут к ответственности. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт. Я уверен, что это случится в тот момент, когда расследование перейдёт в руки прокурора Международного уголовного суда в Гааге, — отмечает эксперт. — В этом нет никаких сомнений. Разумеется, она предъявит обвинения. Единственная проблема состоит в том, что бывший президент Литвы Валдус Адамкус уже очень стар. А вот Арвидасу Поцюсу чуть больше шестидесяти, так что, скорее всего, перед судом предстанет именно он».

Однако Александр Асафов настроен более скептически.

«Если такое осуждение возможно, то ещё очень нескоро. Пост директора ЦРУ занимает дама, управлявшая одной из таких секретных тюрем. Те, кто участвовал в их деятельности, и те, кто отдавал им приказы, уходят от ответственности. Я не помню ни одного приговора по таким эпизодам, хотя они были многократно доказаны».

«Необходимо сильное внешнее давление, — отмечает Станислаус Томас. — Выводы комитета, которые мы получим 26 июля, дадут мне возможность на следующий день написать прокурору суда в Гааге. Я считаю, как только предварительное расследование начнётся, его ждёт успех».