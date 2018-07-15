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Какие заводы построили в Прибалтике при СССР
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Какие заводы построили в Прибалтике при СССР 

Русская семерка 5 часов назад
Фото: Русская семерка
В 1940 году страны Прибалтики были присоединены к Советскому Союзу. Это событие произошло вследствие подписания договора «О дружбе и границе» (пакт Молотова-Риббентропа) между СССР и Третьим Рейхом. Этот документ разделял сферы влияния между двумя сверхдержавами того времени в восточной Европе. В результате в том же году на территорию Литвы, Латвии и Эстонии зашли советские войска, а после территория этих государств была официально включена в состав Союза Советских Социалистических Республик.
В наши дни в странах Прибалтики события тех лет оценивают как оккупацию с последующей аннексией. В 1991 году правительство РСФСР признало, что это действительно была аннексия территории независимых стран. Правда с оговоркой, что такие действия не противоречили международным законам того времени, а сам факт присоединения был признан миром. Хотя были и те государства, которые так и не признали вхождение стран Прибалтики в состав СССР, например, США и Ватикан, а также некоторые другие.
С тех пор утекло много воды, но среди любителей истории до сих пор точатся споры на тот счет, насколько позитивными или негативными были изменения в Литве, Латвии и Эстонии после присоединения этих стран к СССР.
Какие предприятия и заводы были запущены в странах Прибалтики в советские годы?
В период с 1940 по 1960 год только на территории одной Латвии было построено более 20 различных производственных предприятий и заводов. До 1939 года ни одна из стран, расположенных на берегу Балтийского моря, не могла похвастаться такими цифрами. На развитие промышленности выделялись достаточно крупные по меркам того времени ресурсы, благодаря чему уже в 1965 году объемы производимой на территории трех республик продукции возросли более чем в 15 раз в сравнении с показателями на момент присоединения к СССР.
Были восстановлены заводы, разрушенные в годы войны. Кроме того, было построено множество новых предприятий, выпускающих продукцию как для потребителей внутри СССР, так и на экспорт.
Так, в 1948 году промышленность Литвы достигла довоенного уровня, а в 1950-м превысила его на 90%. Восстанавливать народное хозяйство Литвы помогала вся страна — советское правительство выделило для этой цели дотацию в 200 млн рублей. Другие республики СССР поставляли в Литву стройматериалы, машины, станки, оборудование, транспорт, энергопоезда. Правительство СССР продолжало заботиться о развитии промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и инфраструктуры Литвы вплоть до конца 1980-х гг. Так, в середине 1980-х годов здесь была построена 300-километровая автомагистраль, прошедшая почти через всю страну от Вильнюса до Клайпеды. [С-BLOCK]
Неплохо развивалась и Эстонская ССР. В 1970-е — 1980-е годы Эстония фактически находилась на первом месте в СССР по объёму инвестиций в основной капитал на душу населения. По данным ОЭСР, в 1990 году ВВП Эстонии по ППС составлял 10 733 доллара США на душу населения. По оценке ИМЭМО РАН, в 1990 году по ВВП на душу населения Эстония занимала 46-е место в мире.
Прибалтика времен СССР была знаменита своими торговыми марками. Такими, например, как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили «РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», рижская косметика «Дзинтарс», «Рижские шпроты». Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички «ЭР-1» и «ЭР-2».
«ВЭФ», в годы Союза передовой мировой производитель электроники, радиоприёмников, телефонов, станков, обеспечивавший рабочими местами больше 14 тыс. человек на заводе в Риге и ещё 6 тыс. — в остальной Латвии, дававший прибыль 580 миллионов долларов в год, в середине 1990-х объявил о банкротстве. Сегодня на месте завода торговый центр. [С-BLOCK]
Такая же участь постигла и «РАФ». В 1997 году производство на заводе было остановлено.
По иронии судьбы, последней моделью, сошедшей с конвейера некогда процветающего завода, стал автомобиль-катафалк.
Бывший гигант, Рижский вагоностроительный завод, с трудом пережил девяностые. В 1998 году была объявлена неплатежеспособность завода. Многократно сократились объёмы производства. К 2001 году на заводе осталось меньше полутора сотен сотрудников (при СССР было 6000). Сейчас завод поделен: половина отошла частному предпринимателей, вторая половина продолжает работу, но в объёмах, не сравнимых с советским временем.
Дороги
Не калининградские, а именно латвийские, эстонские и литовские порты были главными западными морскими воротами Советского Союза. До сих пор их доля во внешнеторговом трафике России превышает 25%. Порты, построенные ещё в советские годы, до сих пор продолжают приносить доход прибалтийским странам.
В 1970-1980-х годах к этим портам были проложены нефтепроводы. Автомобильные дороги в Прибалтике также были на высоте. По качеству они занимали первое место в СССР. Второе место занимала Западная Украина, третье — Закавказье. РСФСР был на 12-13-м месте.
Среди других экономических районов СССР Прибалтика отличалась большой густотой сети железных дорог (6,19 тыс. км), автомобильных дорог с твёрдым покрытием (56 тыс. км), а также развитым речным судоходством (Нямунас, Преголя, Даугава, Лиелупе, Вента, Эмайыги, Нарва). Протяжённость внутренних судоходных водных путей составляла в 1973 году (включая Чудское и Псковское озёра) 2 тыс. км.
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