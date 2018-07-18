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Латвия готова поднять расходы на оборону
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В Латвии заявили о готовности поднять расходы на оборону 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Twitter
Латвия в ближайшие годы может поднять планку оборонных расходов до 2,5% от ВВП, заявил журналистам в среду министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
Сейчас Латвия тратит на оборону 2% от ВВП.
"В ближайшие годы мы можем поднять эту планку до 2,5% от ВВП. Это в интересах нашей собственной безопасности", — сказал министр.
По информации Минобороны, оборонный бюджет Латвии в 2016 году составил 1,4% ВВП, в 2017 году — 1,7%, а в 2018 году — 2% ВВП. В этом году он составляет 576,34 миллиона евро — на 126,8 миллиона евро больше, чем в прошлом году.
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