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В Петербурге пройдет джазовый фестиваль, из-за которого изменится движение троллейбусов
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В Петербурге пройдет джазовый фестиваль, из-за которого изменится движение троллейбусов 

Собака.ru 5 часов назад
Фото: Собака.ru
22 июля на Стрелке Васильевского острова пройдет фестиваль «Джаз на Неве». Выступят молодые музыканты из Латвии, Эстонии, Литвы, Германии и Финляндии. Завершится мероприятие пиротехническим шоу.
Из-за проведение фестиваля временно закрывается троллейбусное движение по Биржевой площади, сообщают в «Горэлектротрансе».
Троллейбус 7-го маршрута будет следовать по изменённому маршруту: от остановки «Таллинская улица» по действующему маршруту до Университетской набережной, далее по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В. О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице до остановки «Съезжинская улица» (в обратном направлении — по Большому проспекту П. С.)
Также «Джаз на Неве» пройдет на трех малых площадок вдоль Невского проспекта — на Малой Садовой, Малой Конюшенной и Большой морской улицах.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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