В Петербурге пройдет джазовый фестиваль, из-за которого изменится движение троллейбусов

Эстонии, Литвы, Германии и 22 июля на Стрелке Васильевского острова пройдет фестиваль «Джаз на Неве». Выступят молодые музыканты из Латвии Финляндии . Завершится мероприятие пиротехническим шоу.

Из-за проведение фестиваля временно закрывается троллейбусное движение по Биржевой площади, сообщают в «Горэлектротрансе».

Троллейбус 7-го маршрута будет следовать по изменённому маршруту: от остановки «Таллинская улица» по действующему маршруту до Университетской набережной, далее по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В. О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице до остановки «Съезжинская улица» (в обратном направлении — по Большому проспекту П. С.)

Также «Джаз на Неве» пройдет на трех малых площадок вдоль Невского проспекта — на Малой Садовой, Малой Конюшенной и Большой морской улицах.

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