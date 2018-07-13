На литовских КПП около 200 фур ожидают очереди на въезд в Беларусь и РФ

Калининградской областью и На границе Литвы Беларусью образовались автомобильные пробки. По предварительным данным, в них находятся 200 фур. Об этом сообщают в Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

По прогнозам, заторы на контрольно-пропускных пунктах сохранятся в ближайшие 15 часов.

Добавим, что очереди на литовских КПП на российском и белорусском направлениях обычно образуются в выходные дни, когда водители большегрузов завершают рейсы и возвращаются домой.

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