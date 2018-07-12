Президент Литвы может стать объектом нового парламентского расследования

Лидер правящего Союза крестьян и «зелёных» Литвы Рамунас Карбаускис зарегистрировал в сейме проект о проведении парламентского расследования. Речь идёт о якобы незаконном влиянии на политические процессы страны в 2008—2016 годах.

Тогда страной руководили консерваторы (2008-2012) и социал-демократы (2012-2016). Кроме того, внимание Карбаускиса привлекла обнародованная в СМИ электронная переписка президента Литвы Дали Грибаускайте с экс-лидером Движения либералов Элигиюсом Масюлисом. Она якобы свидетельствует о возможном давлении главы государства на СМИ в целях продвижения своего кандидата в генпрокуроры.

Масюлис между тем попал под следствие за получение крупной взятки от концерна MG Baltic. В сейме Литвы уже проводили парламентское расследование в отношении компании. Тогда речь шла о возможном влиянии бизнеса на политику.

При этом отмечается, что в проекте Карбаускиса конкретные лица не указываются. Он предлагает обязать специальную комиссию сейма расследовать возможное влияние заинтересованных лиц и их групп на политические процессы, ход выборов, формирование парламентских коалиций, работу фракций, отдельных политиков, деятельность и финансирование партий, а также общественных движений.

Против этого выступили премьер-министр Саулюс Сквернялис и председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас. К слову, по инициативе последнего и было проведено предыдущее парламентское расследование о влиянии бизнеса на политику. В начале июня сейм Литвы утвердил его выводы: главными угрозами стране были названы Росатом и концерн MG Baltic.

По мнению Карбаускиса, новое расследование всё равно необходимо. Он считает, что при подготовке выводов предыдущего «в общественном пространстве появилась новая важная информация о вероятно незаконном влиянии при назначении должностных лиц в правоохранительные органы , воздействии на политические процессы в сейме Литвы и даже о вероятном стремлении сформировать потенциально благоприятное для коммерческих групп правящее большинство в сейме в 2008-2012 годах».

В это время Литвой управляла коалиция под руководством консерваторов, которым симпатизировала президент Даля Грибаускайте . В её же компетенции находится и утверждение руководителей силовых структур. После поражения консерваторов на выборах в сейм в 2012 году Грибаускайте активно критиковала партии правящей коалиции.

По словам лидера «крестьян», новое расследование будет в большей степени концентрироваться на политиках, а не на предпринимателях, как предыдущее.