Ещё
Ленское объединенное речное пароходство возобновило работу на международных направлениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ленское объединенное речное пароходство возобновило работу на международных направлениях 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В текущем сезоне теплоход уже совершил несколько рейсов через Северный ледовитый океан, Норвежское и Балтийское моря в Данию, Швецию, Бельгию, Германию, Латвию, Норвегию, Эстонию. Общий объем перевезенного груза составил порядка 30 тыс. т. Впереди у экипажа стоят задачи по доставке генеральных грузов из Мурманска в пункты назначений Якутии и отработать арктическую навигацию.
Далее теплоход вновь вернется на свое постоянное место дислокации и начнет доставлять известняк, пшеницу, щебень, пиломатериалы и другие грузы в зарубежные страны, сообщили в пресс-службе ЛОРПа.
Суда перевозчика в арктическую навигацию работают 2,5 месяца, а на морях европейской части есть возможность работать круглогодично. Благодаря «Капитану Пашнину» Ленское пароходство обеспечит прирост грузовой работы на морских направлениях.
РЖД-Партнер: последние новости
Иностранные грузоперевозчики заплатили 3 млн евро за использование дорог Эстонии В портах Латвии и Эстонии снижается перевалка грузов, в Литве продолжается рост Трамп планирует перекрасить президентский самолет США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место33
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»210
В СССР за такое убивали
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина337
Путевки в Турцию отдают почти даром91
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение