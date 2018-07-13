Ленское объединенное речное пароходство возобновило работу на международных направлениях

Швецию, Бельгию, Германию, Латвию, Норвегию, В текущем сезоне теплоход уже совершил несколько рейсов через Северный ледовитый океан, Норвежское и Балтийское моря в Данию Эстонию . Общий объем перевезенного груза составил порядка 30 тыс. т. Впереди у экипажа стоят задачи по доставке генеральных грузов из Мурманска в пункты назначений Якутии и отработать арктическую навигацию.

Далее теплоход вновь вернется на свое постоянное место дислокации и начнет доставлять известняк, пшеницу, щебень, пиломатериалы и другие грузы в зарубежные страны, сообщили в пресс-службе ЛОРПа.

Суда перевозчика в арктическую навигацию работают 2,5 месяца, а на морях европейской части есть возможность работать круглогодично. Благодаря «Капитану Пашнину» Ленское пароходство обеспечит прирост грузовой работы на морских направлениях.