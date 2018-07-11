Клинцевич назвал чушью слова главы спецназа Эстонии о нападении России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал чушью заявление командующего подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги о том, что эта республика готова уничтожить российскую армию в случае вторжения на эстонскую территорию.

"Что касается лидера Литвы, мы уже привыкли к ее русофобским заявлениям. Но когда практически то же самое утверждает Командующий службой специальных операций Сил обороны Эстонии — это совсем плохо", — отметил сенатор. «Плохо, разумеется, для самой Эстонии, для ее национальной безопасности. Профессионал, настоящий полковник на такую чушь никогда не сподобится», — добавил он.