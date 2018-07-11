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Клинцевич назвал чушью слова главы спецназа Эстонии о нападении России
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Клинцевич назвал чушью слова главы спецназа Эстонии о нападении России 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Российская Газета
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал чушью заявление командующего подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги о том, что эта республика готова уничтожить российскую армию в случае вторжения на эстонскую территорию.
Клинцевич отметил, что это уже не первое заявление в подобном тоне, исходящее от руководства стран Балтии. Он напомнил, что президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью немецкому журналу Spiegel назвала «значительной» вероятность того, что Россия нападет на Литву.
"Что касается лидера Литвы, мы уже привыкли к ее русофобским заявлениям. Но когда практически то же самое утверждает Командующий службой специальных операций Сил обороны Эстонии — это совсем плохо", — отметил сенатор. «Плохо, разумеется, для самой Эстонии, для ее национальной безопасности. Профессионал, настоящий полковник на такую чушь никогда не сподобится», — добавил он.
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