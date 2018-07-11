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«Русские дойдут до Таллина и умрут»
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Эстонский полковник заявил, что русские умрут в Таллине в случае вторжения 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: Reuters
Командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги в интервью американскому изданию Politico заявил, что Эстония окажет достойное сопротивление в случае возможного вторжения России.
«Всегда есть подобные дискуссии… Русские могут дойти до Таллина за два дня. Может быть. Но они не получат всю Эстонию за два дня. Они могут добраться до Таллина, и позади них мы перережем их линии коммуникации и поставок и всё остальное. Они дойдут до Таллина за два дня. Но они умрут в Таллине и они это знают…», — сказал эстонский полковник.
Он отметил, что «по ним будут стрелять с каждого угла, на каждом шагу».
По его словам для сдерживания России нужен вклад каждого эстонца, а не только Сил обороны страны.
Ранее в МВД Эстонии заявили, что обустройство государственной границы между Эстонией и Россией в течение 11 лет обойдётся ориентировочно в €250,3 млн  В конце мая заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что расширение НАТО происходит под флагом мифической угрозы со стороны России, при этом альянс так и не сумел адаптироваться к новым условиям, продолжая действовать по калькам холодной войны.
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