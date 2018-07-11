Глава эстонского спецназа предрек российской армии гибель в Таллине 

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что Эстония сумеет остановить российскую армию в случае вторжения.
Полковник не исключил, что российским военным за два дня удастся дойти до Таллина. «Но всю Эстонию они за два дня не получат. Они могут дойти до Таллина, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают это», — сказал Юхтеги в интервью Politico.
Он добавил, что для такого исхода потребуется участие не только военных, но и каждого жителя страны.
"Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление во время войны начинается сегодня. Мы должны быть готовы ко всему и научить людей, что делать, если что-то случится", —отметил эстонский военачальник.
"Доказательства военных талантов"
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что у властей прибалтийских государств есть причины опасаться реакции российской стороны из-за политики, которую они проводят после распада СССР.
Политик добавил, что руководство прибалтийских стран приписывает России намерения, которых у нее нет.
"Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им «уничтожить и разгромить», то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования", — отметил Затулин.
Депутат подчеркнул, что Эстония не располагает ресурсами, необходимыми для противостояния российской армии.
"Рефлекс русофобии"
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, заявила, что высказывание эстонского полковника направлено на закрепление русофобии у населения страны.
"Таллинцев пугают утопическими победами при утопических нападениях, чтобы поддерживать тонус фобий и закрепить у эстонцев рефлекс русофобии и напряжения", — цитирует вице-спикера ее пресс-служба.
Депутат также назвала заявление Юхтеги смешным в выводах и грязно-лживым по сути. Она добавила, что эстонские политики «отрабатывают установку».
"Грезы военных побед — признак агрессивной патологии политиков Эстонии", — заявила она.
При этом она подчеркнула, что следует заботиться о мире, а не грезить войнами. Вице-спикер Госдумы отметила, что Россия не изменит дружественную политику и не откажется от идеалов мира и добра, которые присущи российскому народу.