Глава эстонского спецназа предрек российской армии гибель в Таллине

МОСКВА , 11 июл — РИА Новости . Командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что Эстония сумеет остановить российскую армию в случае вторжения.

Полковник не исключил, что российским военным за два дня удастся дойти до Таллина . «Но всю Эстонию они за два дня не получат. Они могут дойти до Таллина, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают это», — сказал Юхтеги в интервью Politico.

Он добавил, что для такого исхода потребуется участие не только военных, но и каждого жителя страны.

"Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление во время войны начинается сегодня. Мы должны быть готовы ко всему и научить людей, что делать, если что-то случится", —отметил эстонский военачальник.

"Доказательства военных талантов"

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что у властей прибалтийских государств есть причины опасаться реакции российской стороны из-за политики, которую они проводят после распада СССР.

Политик добавил, что руководство прибалтийских стран приписывает России намерения, которых у нее нет.

"Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им «уничтожить и разгромить», то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования", — отметил Затулин.

Депутат подчеркнул, что Эстония не располагает ресурсами, необходимыми для противостояния российской армии.

"Рефлекс русофобии"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая , в свою очередь, заявила, что высказывание эстонского полковника направлено на закрепление русофобии у населения страны.

"Таллинцев пугают утопическими победами при утопических нападениях, чтобы поддерживать тонус фобий и закрепить у эстонцев рефлекс русофобии и напряжения", — цитирует вице-спикера ее пресс-служба.

Депутат также назвала заявление Юхтеги смешным в выводах и грязно-лживым по сути. Она добавила, что эстонские политики «отрабатывают установку».

"Грезы военных побед — признак агрессивной патологии политиков Эстонии", — заявила она.

При этом она подчеркнула, что следует заботиться о мире, а не грезить войнами. Вице-спикер Госдумы отметила, что Россия не изменит дружественную политику и не откажется от идеалов мира и добра, которые присущи российскому народу.