«Список русофилов»: кому и за что в Эстонии вручают «черную метку»

В социальных сетях Эстонии распространяют «список русофилов» с именами тех, кого подозревают в пророссийских симпатиях. РИА Новости рассказывает, чей это проект и как его инициаторы связаны с военизированной организацией «Кайтселийт».

Список за список

Москва и Таллин давно обмениваются списками. Из последнего: Эстония запретила въезд 49 россиянам, попавшим в так называемый список Магнитского. В ответ Москва опубликовала перечень из 20 эстонских русофобов. Теперь в страну не пустят в том числе бывшего президента республики Тоомаса Хендрика Ильвеса

"Да, друзья, Челябинск им больше не увидеть! Но ведь если есть русофобы, то должны же быть и русофилы?" — рассудили эстонские активисты и разработали «Топ-20 ведущих благочестивых русофилов Эстонии, дай им Царь здоровья и процветания». Это правозащитники, политики и журналисты: Алиса Блинцова, Алексей Есаков Андрей Заренков и другие.

Войдя во вкус, авторы предложили составить подобные «каталоги» и остальным республикам Прибалтики: «Передаем эстафету нашим балтийским друзьям и объявляем открытый набор!» Долго выискивать «сомнительные элементы» не придется: полиция безопасности Латвии и Департамент госбезопасности Литвы регулярно публикуют реестры «агентов влияния Москвы». «В Литве нам повсюду мерещится рука России . Если что-то пошло не так, как мы хотим, сразу слышно: это работа русских», — заметил преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс.

В «списке русофилов» люди порой очень разных взглядов. Единственное, что их объединяет, — они считают, что Эстонии и России нужны добрососедские отношения. Депутат Рийгикогу Ольга Иванова тоже там значится. «Я всегда открыто говорила, что нормальные отношения с Россией для Эстонии полезнее арктического холода. При этом я как депутат, как человек, приносивший присягу на верность этому государству и никогда от нее не отступавший, руководствуюсь именно интересами родной Эстонии», — подчеркивает она.

Впрочем, особой логикой не отличается и составленный в Москве «список русофобов». «В Эстонии ожидали, что туда попадут статусные фигуры: политики, министры. Но россияне зачем-то упомянули персонажей, малоизвестных даже в самой республике, — таких как публицисты Евгений Криштафович, Сергей Метлев, Игорь Копытин. Они не формируют общественное мнение, не занимают важных постов, не имеют доступа к рычагам влияния, и от них ничего не зависит», — недоумевает Иванова.

Депутат Рийгикогу Ольга Иванова

Пригвоздить к «доске позора»

Прежде о «подрывных элементах» на страницах своих ежегодников сообщала Охранная полиция (КаПо). Угодивших на эту «доску позора» ждали неприятности — от анонимных угроз до проблем с трудоустройством. Но когда минувшей весной вышел очередной ежегодник, в нем, в отличие от предыдущих, не было списка «неблагонадежных».

Гендиректор КаПо Арнольд Синисалу в предисловии к 52-страничному документу отметил «очевидную тенденцию политики раскола» последних лет — переключение Россией внимания на проживающую в Эстонии русскую молодежь, которую «Кремль пытается охватить своим влиянием». Однако обошелся без конкретики.

"Настолько осторожного ежегодника я еще не видел. Акценты привычные, но никого из знаковых фигур русской общины врагом народа не назвали. Аж скучно как-то", — удивляется журналист Родион Денисов.

"Очевидно, вручать «черную метку» от имени эстонской контрразведки посредством публикации имен неугодных режиму лиц становится все больше проблематичным", — отмечает в Facebook известный представитель русской общины Эстонии, писатель, историк, режиссер-документалист Владимир Илляшевич. На его взгляд, эта осторожность может быть связана с тем, что в структурах Евросоюза заметно повышается интерес к проблематике «полицейских государств» в Прибалтике.

И все же от «черных меток» тут не намерены отказываться. Тому свидетельством публикация в анонимно-коллективном интернет-блоге Propastop.org «списка русофилов». Кто же его составил? Propastop рекомендует себя как «независимый блог», его ведут добровольцы, в том числе члены «Союза обороны» (Kaitseliit). Это военизированное формирование, входящее в состав Сил обороны Эстонии.

Однако к списку приложила руку и организация Resilience League. Под этим названием в Эстонии уже дважды проходила так называемая Балто-украинская школа, слушателей которой, съехавшихся из Прибалтики и Украины , обучали «борьбе с российской пропагандой». Организаторы — сотрудник таллинского «Международного центра обороны и безопасности» Дмитрий Теперик и глава эстонского «Национального центра повышения осведомленности о безопасности и обороне» Григорий Сенькив.