Иммиграция в Литву впервые с 2004 году превысила эмиграцию

Иммиграция в Литву впервые после вступления страны в Евросоюз в 2004 году превысила эмиграцию: в страну въехало больше людей, чем покинуло ее, пишет

Delfi.lt со ссылкой на отчет за первое полугодие Департамента статистики Литовской Республики.

Второй месяц подряд ведомство фиксирует ситуацию, при которой официальная иммиграция больше, чем эмиграция.

По его данным, с января по июнь в Литву иммигрировали 19,2 тыс. человек, две трети из которых составили вернувшиеся граждане Литвы. За тот же период 2017 года было насчитано 9,3 тыс. иммигрантов. Покинуло Литву 20 тыс. постоянных жителей. Годом ранее этот показатель составлял 26 тыс. человек. Эмигрировавшим из страны официальная статистика считает лицо, прожившее за границей более одного года.

Как пояснила руководитель вильнюсского бюро Международной организации по миграции Аудра Сипавичене, новая тенденция может быть связана с физической убылью населения Литвы и проблемами, которые могут возникнуть после выхода из ЕС Великобритании , до сих бывшей для граждан Литвы самым популярным направлением для переселения.

По данным социологов, большинство эмигрантов из Литвы направляются в Западную Европу по причине более высоких зарплат, эмиграцию может поощрять и большое социальное неравенство.

За годы независимости население Литвы из-за отрицательного демографического прироста и массового выезда на заработки сократилось с 3,7 млн в 1990 году до 2,8 млн в настоящее время.