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Латвийские власти обвинили в давлении на пророссийскую прессу
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Латвийские власти обвинили в давлении на пророссийскую прессу 

Газета.Ru 1 час назад
Руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов рассказал, что власти Прибалтики оказывают повышенное внимание журналистам, если те взаимодействуют «не с теми», передает НСН.
"Я могу сказать, что повышенное внимание к журналистам, сотрудничающим неважно с какой прессой, но сотрудничающим не так, как хотелось бы властям Прибалтики, в частности Латвии — этот факт имеет место быть.
Обыски у моего хорошего знакомого редактора IMHOclub Юрия Алексеева, постоянный прессинг у людей, которые работают со Sputnik'ом, с BALTNEWS'ом. Постоянное недовольство тем, что эти ресурсы существуют, потому что они априори считаются пропагандистскими, хотя никто никогда это не доказал и не обосновал это доказательство", — отметил Иванов.
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