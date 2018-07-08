Латвийские власти обвинили в давлении на пророссийскую прессу

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В Эстонии рассказали о стоимости обустройства границы с Россией

Президент Латвии утвердил запрет на обучение в частных учебных заведениях на русском языке

Лукашевич прокомментировал запрет на обучение на русском языке в Латвии