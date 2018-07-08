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Или Латвия, или эмир, или ишак. В Риге нашли путь к спасению
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Или Латвия, или эмир, или ишак. В Риге нашли путь к спасению 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
У нас в Латвии все хорошо, а кто считает иначе — просто козел. Или, к примеру, одураченный или подкупленный Москвой приспособленец и оппортунист. Но есть одна проблема, которая беспокоит патриотов и о которой нам разрешено вскользь упоминать, не делая глубоких выводов. Это стремительное сокращение населения.
Статистики давно били в колокола, власть с нордической выдержкой реагировала спокойно — пока паниковать не надо, вот выберут новый парламент, пусть он вопросы демографии и решает. И так каждые четыре года. Население с завидным упорством продолжало сокращаться. Потихоньку робость передалась учителям: 1 сентября — отличный праздник, а где дети? Затем — налоговикам: налоги поднимаем, все вроде платить стали, а общая сумма почему-то сокращается, что за черт? Потом беспокойство пришло на рынок труда. Задергались работодатели. Мы, говорят, найти никого не можем. И зарплату подняли, и обязанности сократили — но трудно найти даже не просто тех, кто будет пахать и сеять, а тех, кто может постоять пару часов у инструментов, чтобы их не свистнули.
Тут еще и борьба с российскими деньгами подоспела, которая вылилась в схлопывание латвийских банков. И тут тревога вышла за пределы страны. Ее почувствовали даже напрочь цифровые граждане из МВФ, которые смотрят только в одно окно под названием монитор. МВФ заявил, что Латвия должна принять жесткие меры для восстановления репутации своей финансовой системы. В фонде также считают, что ограниченный рынок труда в республике может привести к серьезным трудностям для долгосрочного роста экономики.
Но не знают эти ребята, с кем имеют дело. В правительстве нашем подобраны исключительно и парадоксально стремительные люди. Парадоксальность в том, что выдержка — обратная сторона стремительности. Они и не такое выдержат. Что, налоги не собираются? Ничего, когда-нибудь соберутся. Что, предприниматели воют? Повоют и успокоятся. Что? В школах детей нет? А зачем они там? Что? Денег не будет? Ну как не будет, попросим у Брюсселя. Вы только панику не поднимайте, а то мы ее как умысел оформим. Такие мудрые Насреддины — или я, или эмир, или ишак.
Поэтому глава правительства, господин Кучинскис заявил, что не согласен. С кем — с Энгельсом или с Каутским? Да с обоими. Не надо, говорит, никаких открытых рынков труда. Рановато, говорит, чего повскакивали, чего возбудились? Надо проявить выдержку. Пусть зверек подкрадется поближе. Может, пока будет ползти, кто-то из троицы «я, эмир, ишак» прикажет долго жить.
Мы, патриоты, нервничаем, ибо работа у нас такая — нервничать. Но правительству в логике отказать трудно. Либо оно уйдет, либо рынок уйдет, либо латвийский народ. Всяко лучше, чем открывать рынок труда и впускать туда каких-то дешевых или даже недешевых нелатышей. О чистоте нации надо думать, а не о ее выживании.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
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