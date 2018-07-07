Власти Эстонии ответили на жалобу Чириковой

Министерство образования Эстонии ответило на открытое письмо эмигрировавшей российской активистки Евгении Чириковой . На днях она обратилась к президенту Керсти Кальюлайд с жалобой на то, что государство не справляется с интеграцией русских школьников в общество.

В тот же день на обращение отреагировала министр образования Эстонии Майлис Репс.

«Ответ мне зачитали голосом по телефону. Там в основном вода, конкретных предложений не было, но мне был дико приятен тот факт, что моё открытое письмо вообще заметили на таком высоком уровне и удостоили личного ответа», — указала Чирикова в комментарии News.ru.

Собеседница добавила, что после открытого письма с ней также связались сотрудники интеграционного центра. «Мне скинули ссылку на регистрацию на бесплатные языковые курсы, в следующем месяце будет очень большой набор», — сказала она.

4 июля активистка написала обращение к президенту Эстонии по— интеграцию в эстонское общество русскоязычной молодежи.

«Я считаю, что эстонское государство устранилось от решения проблемы и возложило ее на плечи родителей», — говорится в письме Чириковой, перевод на русский язык публикует Delfi.

По ее словам, учителя в школе не занимаются дополнительно с русскоязычными детьми, в Фонде интеграции не хватает бесплатных мест на курсы для всех желающих, в кружках и секциях педагоги не помогают русским детям налаживать контакт с эстонскими.

«Младшая, 9-летняя девочка, очень хотела играть в футбол. Я заплатила за футбольный летний лагерь. Она вернулась из лагеря в депрессии, потому что впервые почувствовала себя в изоляции. К сожалению, красивые молодые учителя умели хорошо играть в футбол, но не интегрировать детей. Целую неделю ребенок находился в одиночестве, потому что эстонские дети не понимали ее и не хотели с ней играть», — привела пример Чирикова в своем письме.

По словам общественной активистки, ей также советовали отправить детей в итнеграционный лагерь. «Но моим детям не хватило мест, потому что желающих было много», — констатировала Чирикова.

В русской школе, куда ходят дети Чириковой, только три урока эстонского языка в неделю. А частные уроки — довольно дорогие. «Один урок стоит 10-20 евро. Большую часть своей зарплаты я трачу на уроки эстонского языка», — поведала активистка.