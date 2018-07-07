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Посольство РФ напомнило о принципе взаимности при открытии школ в Латвии
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Посольство РФ напомнило о принципе взаимности при открытии школ в Латвии 

ТАСС 7 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
РИГА, 7 июля. /ТАСС/. Посольство РФ ответило министру образования и науки Латвии Карлису Шадурскису на его слова о запрете открывать в этой стране русские школы.
"Такие посольские школы успешно функционируют в более чем 70 странах мира, в том числе и в соседних с Латвией Финляндии и Швеции, — говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в пятницу на его странице в Facebook. — Также хотели бы напомнить, что при посольстве Латвийской Республики в Москве действует латышская воскресная школа, работу которой курирует только латвийская сторона".
Посольство напомнило, что решение об организации русской школы в принадлежащем Российской Федерации здании является исключительно прерогативой нашей страны. «Принцип экстерриториальности» пока еще никто не отменял. См. Венская конвенция 1961 г. ", — указывает ведомство.
Накануне министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис выступил с утверждением, что посольство РФ не имеет законных прав создавать на территории этой балтийской республики российские школы. Ранее посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов в беседе с местной газетой «Сегодня» допустил возможность создания на территории страны школ при посольстве и консульстве РФ в качестве ответа на языковую реформу в местных школах.
Однако, как утверждает министерство образования и науки Латвии, создавать школы при посольствах в этой стране невозможно. Все школьные программы, указало ведомство, должны отвечать правилам кабинета министров Латвии, включая нормы использования латышского языка, а основать учебное заведение, которое им не соответствует, нельзя.
Спорная реформа
Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис подписал разработанную минобрнауки у утвержденную Сеймом (парламент) реформу, по итогам которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года.
Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий в знак протеста против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.
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