Эстонский депутат предложил запрещать русский язык в детсадах

Председатель экономической комиссии эстонского парламента Свен Сестер предложил запретить русские детские сады в стране.

Об этом он сообщил в интервью изданию Eesti Päevaleht («Эстонская дневная газета»). Свен Сестер считает, что воспитание русских малышей в детских садах должно проходить только на государственном языке.