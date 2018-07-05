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Эстонский депутат предложил запрещать русский язык в детсадах
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Эстонский депутат предложил запрещать русский язык в детсадах 

Парламентская газета 5 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Председатель экономической комиссии эстонского парламента Свен Сестер предложил запретить русские детские сады в стране.
Об этом он сообщил в интервью изданию Eesti Päevaleht («Эстонская дневная газета»). Свен Сестер считает, что воспитание русских малышей в детских садах должно проходить только на государственном языке.
Между тем сейчас в школах Эстонии обучение ведётся по принципу 60/40, где большинство предметов преподаётся на эстонском языке. При этом Свен Сестер обвинил в происходящем советское прошлое страны. «Параллельные общества эстоно— и русскоязычного населения, созданные на пути к коммунизму, образовали собой замкнутый круг, из которого Эстония, вот уже четверть века являющаяся свободной, выбраться не смогла», — заявил он.
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