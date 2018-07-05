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Пресс-служба Sputnik прокомментировала задержание шеф-редактора в Риге
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Пресс-служба Sputnik прокомментировала задержание шеф-редактора в Риге
РИА Новости
5 июля 2018
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ПРЕСС-СЛУЖБА
SPUTNIK
О ЗАДЕРЖАНИИ ШЕФ-РЕДАКТОРА В
РИГЕ
: ДАВЛЕНИЕ НА НАШИХ ЖУРНАЛИСТОВ СТАЛО НОРМОЙ В ПРИБАЛТИКЕ, ТАМ ОЗАБОЧЕНЫ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ SPUTNIK
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