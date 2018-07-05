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В Риге задержан шеф-редактор Sputnik Латвия
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В Риге задержан шеф-редактор Sputnik Латвия 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: Российская Газета
Двенадцать часов пришлось провести шеф-редактору Sputnika Латвии Валентину Роженцову в принудительной беседе в компании с сотрудниками местных спецслужб. Инцидент произошел 4 июля, в Риге. Полиция безопасности задержала его «для беседы» накануне вечером, когда журналист прилетел из Москвы. Валентин Роженцов, уточняют местные СМИ, является гражданином Латвии, а в Ригу прибыл по рабочим делам.
Сам журналист сообщил после освобождения из кабинетов политического сыска, что его «задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора и работа самого ресурса. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии», — кратко сообщил шеф-редактор.
Обыски, принудительные беседы, аресты, вплоть до депортации репортеров из страны стали рутинной практикой в демократической стране Евросоюза, отмечающей в этом году свою столетнюю независимость, напоминают местные обозреватели.
Как сообщала в начале этого года «РГ», в январе в Риге с интервалом в два дня уже задерживали российских журналистов Ольгу и Андрея Курлаевых. Под надуманными предлогами их лишили тогда латвийской визы, а Ольгу даже поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов и беженцев. Действия властей Латвии в очередной раз продемонстрировали, как в этой стране Евросоюза относятся к свободе слова и к правам журналистов, констатируют местные журналисты.
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