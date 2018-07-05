Всероссийское совещание по вопросам образования состоится в Сочи

городе Сочи 5‐6 июля состоится всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти регионов России , которые осуществляют государственное управление в образовательной сфере. Об этом сообщило Министерство образования и науки РФ.

На совещании планируется обсудить национальную систему учительского роста, совершенствование системы дополнительного проф.образования педработников, а также новую модель повышения квалификации педагогов.

Одним из главных вопросов совещания станет реализация проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы» и приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников».

В течение двух дней будут работать дискуссионные площадки, где все желающие смогут высказать свое мнение и поделиться опытом внедрения управленческих решений.