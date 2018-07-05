Всероссийское совещание по вопросам образования состоится в Сочи 

В городе Сочи 5‐6 июля состоится всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти регионов России, которые осуществляют государственное управление в образовательной сфере. Об этом сообщило Министерство образования и науки РФ.
Министерство образования и науки Российской Федерации сообщило, что 5–6 июля в городе Сочи пройдет всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти в сфере образования. Главным организатором мероприятия выступит министр просвещения РФ Ольга Васильева.
На совещании планируется обсудить национальную систему учительского роста, совершенствование системы дополнительного проф.образования педработников, а также новую модель повышения квалификации педагогов.
Одним из главных вопросов совещания станет реализация проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы» и приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников».
В течение двух дней будут работать дискуссионные площадки, где все желающие смогут высказать свое мнение и поделиться опытом внедрения управленческих решений.
Юрист, экс‐депутат Сейма Латвии Юрий Соколовский сказал, что решение о запрете обучения в частных высших учебных заведениях Латвии на русском языке является попыткой привлечь национально‐настроенный электорат и должно быть оспорено.