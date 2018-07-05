В Латвии отметили День памяти жертв геноцида еврейского народа

Риге соответствующие мероприятия прошли у мемориала на ул. Гоголя.

В минуте молчания и возложении цветов к памятнику жертвам геноцида евреев приняли участие примерно 500 человек, в том числе президент страны Раймонд Вейонис , премьер-министр Марис Кучинскис и другие высокопоставленные официальные лица, а также иностранные дипломаты и представители еврейской общины.

"Сегодняшняя надежда — те, кто помнит страшные события прошлого", — подчеркнул глава государства. Он сказал, что никакие цифры не могут выразить потери Латвии , которые она понесла в результате уничтожения большей части еврейской общины во время Второй мировой войны. По словам Вейониса, 20-й век оставил несколько глубоких шрамов в истории страны, и один из них — 4 июля — дата, когда в 1941 году в сожженной синагоге погибли первые жертвы.

"Сегодня Латвия склоняет голову перед жертвами холокоста. Мы оглядываемся в болезненное прошлое, чтобы запомнить его, создавая наше общее будущее, — сказал президент. «И в наши дни „призраки 20-го века“ никуда не исчезли — конфликты и военные действия происходят во многих регионах, — продолжил он. — В обществе находится почва для ксенофобии и вражды. Надежду внушает память о жутких событиях прошлого.»

Холокост — это предупреждение истории о том, каковы могут быть последствия нетерпимости, разжигания розни и расизма, прокомментировала участвовавшая в мероприятии спикер Сейма Инара Мурниеце

Глава парламента напомнила присутствующим о событиях 4 июля 1941 года, когда была сожжена Большая хоральная синагога со всеми находящимися там людьми. «Тысячи жизней были прерваны из-за одной только национальной принадлежности, это был ад на земле», — сказала она.

4 июля 1941 года по приказу немецких нацистов были сожжены все рижские синагоги, некоторые — вместе с находившимися в них людьми. За годы фашисткой оккупации в 1941-1954 гг. в Латвии было убито более 70 тысяч местных евреев и около 20 тысяч представителей этого народа, свезенных сюда из других стран Европы. —0—