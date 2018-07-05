Ещё
В Латвии отметили День памяти жертв геноцида еврейского народа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Латвии отметили День памяти жертв геноцида еврейского народа 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
В Риге соответствующие мероприятия прошли у мемориала на ул. Гоголя.
В минуте молчания и возложении цветов к памятнику жертвам геноцида евреев приняли участие примерно 500 человек, в том числе президент страны Раймонд Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис и другие высокопоставленные официальные лица, а также иностранные дипломаты и представители еврейской общины.
"Сегодняшняя надежда — те, кто помнит страшные события прошлого", — подчеркнул глава государства. Он сказал, что никакие цифры не могут выразить потери Латвии, которые она понесла в результате уничтожения большей части еврейской общины во время Второй мировой войны. По словам Вейониса, 20-й век оставил несколько глубоких шрамов в истории страны, и один из них — 4 июля — дата, когда в 1941 году в сожженной синагоге погибли первые жертвы.
"Сегодня Латвия склоняет голову перед жертвами холокоста. Мы оглядываемся в болезненное прошлое, чтобы запомнить его, создавая наше общее будущее, — сказал президент. «И в наши дни „призраки 20-го века“ никуда не исчезли — конфликты и военные действия происходят во многих регионах, — продолжил он. — В обществе находится почва для ксенофобии и вражды. Надежду внушает память о жутких событиях прошлого.»
Холокост — это предупреждение истории о том, каковы могут быть последствия нетерпимости, разжигания розни и расизма, прокомментировала участвовавшая в мероприятии спикер Сейма Инара Мурниеце.
Глава парламента напомнила присутствующим о событиях 4 июля 1941 года, когда была сожжена Большая хоральная синагога со всеми находящимися там людьми. «Тысячи жизней были прерваны из-за одной только национальной принадлежности, это был ад на земле», — сказала она.
4 июля 1941 года по приказу немецких нацистов были сожжены все рижские синагоги, некоторые — вместе с находившимися в них людьми. За годы фашисткой оккупации в 1941-1954 гг. в Латвии было убито более 70 тысяч местных евреев и около 20 тысяч представителей этого народа, свезенных сюда из других стран Европы. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Латвии прошло шествие участников 26-го Праздника песни и 16-го Праздника танца Ли Кэцян встретился с председателем Совета министров БиГ Д. Звиздичем Делегация ВК НПКСК посетила Латвию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой5
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа354
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение