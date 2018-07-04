В Госдуму внесли проект об упрощении поездок жителей из России и Латвии

"Ратифицировать соглашение о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и Латвийской Республики от 20 декабря 2010 года, подписанное в городе Риге 14 ноября 2017 года", — говорится в документе.

Авторы инициативы поясняют, что соглашение применяется в отношении граждан РФ и Латвии, а также иностранных граждан, которые на законных основаниях проживают на приграничной территории этих государств не менее трех последних лет.

"Латвийская сторона выступила с инициативой внесения изменений в соглашение. Речь идет о снятии ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение календарного года и об отказе от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля", — отмечается в пояснительной записке.