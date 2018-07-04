Как эстонцы попали на Кавказ

Во время Олимпиады в Сочи на слуху оказалось непривычно звучащее название небольшого местечка Эсто-Садок (Эстосадок). Когда-то оно было небольшой эстонской деревней. Подобных деревень на Кавказе и в Крыму существовало больше десятка. Многие сохранились по сей день.

Как эстонцы попали на Кавказ?

Это произошло еще в середине XIX века, когда после Кавказской войны было решено массово заселить земли «лояльными» гражданами империи. К тому же многие территории оказались брошенными их исконными жителями, которые эмигрировали в Турцию в ходе последовавшей затем русско-турецкой войны.

Считается, что первыми эстонцами, решившими поселиться на Кавказе, были Яан Кильк и Пеэтер Пийр. Они решили основать небольшое поселение возле нынешней столицы Абхазии Сухуми. Российские власти приветствовали начинание — многие абхазы, жившие на тех землях, покинули родные места. Эстонцев освободили от налогов, они получили материальную помощь от властей. В 1882 г. в район, названный Кильком и Пийром Линда, переехали первые эстонские семьи.

О возможностях для поселенцев на Кавказе в то время часто писали эстонские газеты, и это побуждало многих отправиться на поиски лучшей жизни. Но заброшенная гористая местность Линды оказалась не столь привлекательна. Скоро переселенцы перебрались к реке Кодор, где и основали село Эстония (Estonia küla). В Линду вскоре приехали новые семьи эстонцев. [С-BLOCK]

В 1885 году было основано село Сальме (Salme). Участок для будущего поселения выбрал эстонец Йоханнес Линдвест еще в 1884 г., но путь из Эстонии на Кавказ был долог — через Ростов-на-Дону и Адлер. В Сальме поселилась группа лютеран. Недалеко от Сальме в том же 1885 г. несколько семей начали строить новую деревню, названную ими Sulevi küla (Сулево).

Население начало быстро расти — на Кавказ приезжали все новые и новые семьи. Переселенцы строили дома сами, но правительство также им помогало. Несмотря на экономические трудности, эстонцы смогли сплотиться и развернуть активную деятельность. Открывались школы и другие учебные заведения. Вскоре деревня Линда разрослась настолько, что разделилась на Верхнюю Линду (там жили только эстонцы) и Нижнюю Линду (население было смешанным, но с преобладанием эстонцев).

В 1897 г. эстонцы начали создавать организации, защищавшие права эстонских землевладельцев. Все эстонские поселения на Кавказе находились в тесном контакте как между собой, так и с далекой родиной: люди получали эстонские газеты и книги, заказывали сельскохозяйственный инвентарь, учили детей в церковных школах при созданных лютеранских церквях. В школы приезжали учителя из Эстонии.

Красная Поляна и Эсто-Садок

В 1886 г. несколько эстонцев основали село Эстонка (абхазское поселение с таким названием продолжало существовать). К этому времени они уже успели пожить в разных районах Российской империи. 73 эстонских семьи покинули родину в 1871 году. Часть из них осталась в Поволжье, другая — в Калмыкии , третьи оказались на Кавказе, на северо-восточной части гор. Но жизнь не складывалась, и тогда решено было идти на юго-запад, на другую сторону.

Трем «разведчикам» понравились земли Красной Поляны, которая по-эстонски называлась Punane Lageda и где уже жили греки. Несколько семей остались жить в Красной Поляне, а часть построила в нескольких километрах от нее собственную деревню. Фамилия одного из поселенцев была Рооса. Он поселился в семи километрах от Эстонки и долго работал лесничим. Именно хутор его семьи позже дал название знаменитому сейчас курорту Роза Хутор.

В 1912 г. в Эстонку приехал знаменитый эстонский писатель Антон Таммсааре . Он отдыхал, лечился от туберкулеза и много писал о жизни в тех местах. Позднее в селе был открыт мемориальный музей, существующий до сих пор. [С-BLOCK]

В том же году селение Эстонка было переименовано в Эсто-Садок (Eesti Aiake).

Эстонцы из деревень Сальме, Сулево и Эсто-Садок часто ходили друг к другу в гости, в селах выступали хоры и давались представления. В Эсто-Садке существовал даже духовой оркестр. Не прекращались контакты и в советские времена.

Эстонские переселенцы на Кавказе много занимались садоводством, выращивали чернослив, груши, инжир, орехи. Среди них было большое количество пасечников и скотоводов. В Эсто-Садке действовали маслобойня и молочная ферма.

После революции кавказские эстонцы старались быть нейтральными по отношению ко всем политическим силам, но долго сохранять такую позицию не получилось. Не миновала эстонские села и коллективизация: села Сальме и Сулево вошли в состав колхоза «Дружба», а Эсто-Садок — в колхоз «Вперед» (Edasi). Немалая часть эстонцев подверглась репрессиям в 30-е годы.

Крымские эстонские деревни

Несколько эстонских деревень продолжает существовать и в Крыму. «Чистых» эстонцев там, как и на Кавказе, практически не осталось, а молодежь почти не говорит по-эстонски.

Первые эстонцы прибыли в Крым в 1861 г. Они поселились в опустевших после войн селах Актачи-Кият (Абрамовка), Курулу-Кимчак (Самсоновка), Самрук (Береговое). Им, как и на Кавказе, полагались ссуды, от 12 до 15 десятин земли на каждого мужчину, освобождение от уплаты налогов. В 1862 году почти 800 эстонцев приехали в Симферополь и поселились в городе и уезде. Устройство на новых местах шло сложно, семьи скитались и порой голодали — в первое же лето после переселения эстонцев Крым столкнулся с нашествием саранчи.

Но постепенно создавались моноэтнические эстонские села в разных районах Крыма. В 1895 г. таких сел существовало уже четыре. К 1897 г. на полуострове жили почти 2200 эстонцев, большинство из них были сельскими жителями. В 1918 г. эстонские села были едва ли не самыми богатыми в Крыму: во многих семьях были фортепиано, а у пары эстонцев — даже автомобили. На каждом хуторе выписывали эстонские газеты, в школах детей учили приглашенные учителя. [С-BLOCK]

Сейчас около 50 семей, имеющих эстонские корни, живет в селе Краснодарка. Дети ходят в школу в соседнее село Александровка , куда с 2002 г. Эстония по возобновившейся традиции посылала учителей эстонского языка. У последнего учителя, Кристи Сепп, в классе были 26 человек, из которых эстонские корни были у восьми.