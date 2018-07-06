«Окна Овертона» по-эстонски: ветераны СС как «борцы за свободу»

В сознание эстонского общества поступательно и планомерно внедряется мысль о том, что эсэсовцем быть хорошо. Это своего рода «окно Овертона» местного разлива, и служителей у этого алтаря лжи множество. Однако есть у него верховный жрец — имя ему Урмас Рейнсалу — министр юстиции Эстонской республики . Именно с его подачи 31 августа 2018 года, в 24-ю годовщину вывода из Эстонии последних частей российской армии, должно состояться награждение почетным знаком Дубового венка Свободы, в числе прочих, ветеранов 20-й эстонской дивизии СС.

Ибо именно они, по мнению министра юстиции, были первыми борцами за свободу страны. Урмас Рейнсалу выразился предельно патетично: «Это было сигналом как для эстонского народа, так и для всего мира, что свобода Эстонии является ценностью, которой не торгуют». Бороться за свободу своей страны, находясь в составе элитного подразделения войск фашистской Германии , ее оккупировавших, — по меньшей мере странно. Также от себя хотелось бы заметить, что называть «борцами за свободу» тех, кто ревностно участвовал в карательных операциях против мирного населения России Белоруссии , еще и подло. Однако более всего поражает в данной ситуации даже не профашистская деятельность одного из главных ревнителей законности Эстонской республики, а глухое молчание в ответ на его инициативы всех тех, кто называет себя политической элитой страны. И как не вспомнить при этом ту простую истину, что все самые большие подлости в нашем мире и самые чудовищные преступления происходили на фоне подобного молчания.

Манипуляции общественным сознанием в деле превращения палачей из войск СС в «борцов за свободу» начались достаточно давно, практически сразу после провозглашение Эстонией независимости в 1991 году. То, что эти черные силы попытаются взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне, можно было предположить, но то, что этот процесс обретет такие масштабы — вряд ли. Шаг за шагом, вначале аккуратно прощупывая общественную реакцию, а потом все увереннее в эстонское общество возвращают символы и смыслы национал-социализма, пока еще не призывая уничтожать инородцев и инакомыслящих, но постепенно подготавливая к подобным мыслям. За последние несколько лет произошли события, которые можно позиционировать как крайне настораживающие.

Так, 22 июня, в годовщину Великой Отечественной войны, в небольшом местечке Мустла была открыта мемориальная доска, посвященная штандартенфюреру Ваффен-СС Альфонсу Ребане. Власти разводят руками, мол, это народная инициатива и мы ничего поделать не можем. Двумя годами ранее, осенью 2016 года в школе городка Лупа, видимо, в назидание подрастающему поколению, чтобы оно знало, с кого ему строить жизнь, был установлен бронзовый бюст унтершарфюрера СС Харальда Нугисекса

Так что награждение знаками Дубового венка Свободы участников «вооруженного и невооруженного сопротивления» советской власти из числа ветеранов войск СС хорошо впишется в контекст современной эстонской политики.

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