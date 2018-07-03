Срамное прошлое прибалтийских сестриц

Во время Крымской войны правительство Великобритании обратилось к прусскому королю с проектом совместных действий против Российской империи. Суть этого проекта сводилась к следующему.

На протяжении двух столетий правящая в России элита ориентировалась на политическое и экономическое сближение с Западом. Поэтому большинство промышленных предприятий Российской империи было расположено в западных губерниях — Привисленском крае (Царство Польское), остзейских провинциях (Прибалтика), Малороссии. Делалось это, чтобы было легче торговать с европейскими соседями. Опираясь на этот факт, британцы пришли к выводу: достаточно оторвать от «славянского ядра» несколько наиболее промышленно развитых регионов и Российская империя перестанет быть сколько-нибудь значимым конкурентом.

Исходя из этого, британское правительство предложило прусскому королю поддержать сепаратистские течения в Польше и Прибалтике, в то время как сами британцы сосредоточились бы на Малороссии.

Одобрил это предложение король Пруссии или нет — неизвестно. Но сам план оказался настолько привлекательным для англосаксов, что они решили его реализовать спустя несколько десятилетий — во время Гражданской войны в России. Малороссию, правда, тогда не удалось оторвать, зато в отношении Привисленского края и остзейских губерний проект был реализован. Здесь возникли новые «независимые» государства. О том насколько они были самостоятельными в реальности, говорит такой факт. Прибалтийские центробанки не имели права осуществлять эмиссию без согласования с Банком Англии, а Латвию Литву обязали печатать свои деньги только в Лондоне.

Однако вскоре англосаксы обнаружили, что их расчеты относительно ликвидации конкурента в лице России оказались ошибочными. В СССР началась индустриализация. Она не только позволила компенсировать утрату западных промышленных центров, но и превратила Союз в еще более мощного конкурента Запада.

Поэтому англосаксам пришлось совершенствовать свой план — сделать его еще более изощренным и коварным. Они решили довести до банкротства оторванные ранее от России территории, а затем открыть им путь для сближения с Союзом. Тем самым, считали британцы, русские вынуждены будут переключить свою энергию и средства на западные регионы, что задержит развитие остальных регионов.

Как это происходило, ярко иллюстрирует пример Латвии.

До 1914 года Рига была одним из главных индустриальных центров Российской империи, в котором только крупных заводов было 16. Причем все они относились к наиболее технологичным отраслям — машиностроению, судостроению, электротехнике, производству резины и др.

Однако после провозглашения «независимости» все эти промышленные предприятия вдруг стали «убыточными» и прекратили существование. В 1939 году объем производства в машиностроении и металлообработке составлял менее 40% от объема 1913 годов. Единственная отрасль, которая развивалась — деревообработка. Как следствие, Латвия, снабжавшая Россию и Европу промышленной продукцией, вынуждена была переключиться на экспорт масла и свинины. Да и те вскоре некому было продавать. Великобритания с 1938 года практически полностью свернула экономические связи, с Германией отношения были испорчены самими латышами, начавшими кампанию вытеснения из страны этнических немцев. Только с СССР у Риги еще сохранялись торговые связи.

В финансовом отношении ситуация была еще хуже. Фактически к 1940 году Латвия была страной-банкротом. Внешний долг достиг почти 94 млн латов. Для сравнения — объем внешней торговли в самый успешный для латвийской «независимости» период (в 1937 году) был вдвое меньше этой суммы.

Не было и внутренних возможностей для погашения долгов. Уже в конце 1938 года рухнула банковская система — после того как западные инвесторы вывели из нее 15 млн лат. Финансовую катастрофу усугубляла огромная внутренняя задолженность. Долги крестьянских хозяйств перед государством и частными банками составили 350 млн лат. По всей стране было заложено 80% жилых домов.

Наконец, зимой 1939/1940 годов страну охватил энергетический кризис. Латвия и раньше полностью закупала нефть и уголь, но теперь за них нечем было платить. Чтобы лимитировать потребление, правительство ввело жесткую карточную систему практически на все товары, в т.ч. продукты питания. Но и этот крайний шаг не мог уже спасти государство от катастрофы.

Единственным выходом стал отказ от своего суверенитета в пользу того, кто был способен за него заплатить, т.е. погасить латвийские долги. Тогда-то правительство Латвии и предложило свой суверенитет Советскому Союзу. Расчет был на то, что в сложившейся ситуации у Москвы не будет выбора. Перед угрозой надвигавшейся войны советское правительство нуждалось в усилении безопасности северо-западного направления. Ради того, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда на несколько сот километров, СССР и пошел на включение трех прибалтийских банкротов (ситуация в Эстонии и Литве мало чем отличалась от Латвии) в свой состав.

Москва погасила внешнюю и внутреннюю задолженность Латвийской Республики, а затем вернула ей статус индустриального центра. Это, как и рассчитывали англосаксы, действительно отвлекло значительную часть средств — тех, которые планировались на хозяйственное развитие РСФСР.

Современная Россия, как некогда СССР, стала одним из главных конкурентов Запада. Это подталкивает англосаксонские кланы вновь использовать сценарий столетней давности.

И вновь в роли зачинщика выступает Великобритания. Весной 2019 года Соединенное Королевство выйдет из ЕС , что неизбежно приведет к сокращению их дотирования из европейского бюджета. Что они тогда смогут предложить на фоне вероятного банкротства? «Независимость»? Но нужна ли будет она будет России в этот раз?..

В момент, когда готовилась эта статья, стало известно, что Рижский суд продлил арест правозащитника и экономиста Александра Гапоненко , обвиняемого в «деятельности против независимости Латвийской Республики». Репрессии против защитников русского языка очень напоминают репрессии против коммунистов во времена диктатуры Карлиса Улманиса. В конце 1930-х годов это делалось с целью повысить ставки накануне сдачи прибалтийских республик СССР. Ведь продажа суверенитета вкупе с освобождением из тюрем коммунистов могла стоить немного дороже, чем просто продажа суверенитета.

Следуя указкам своих хозяев, понимает ли президент Латвии Раймондс Вейонис , что его подталкивают повторить судьбу предшественника?

Карлис Улманис — фашистский диктатор Латвии. Брошенный своими британскими покровителями, вынужден был содействовать вхождению Латвии в состав СССР. С началом Великой Отечественной войны был арестован и умер в больнице города Красноводска.

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