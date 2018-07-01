Обласканные «советской оккупацией»

Конституционный суд Латвии заслуживает Нобелевской премии в области политологии — жаль, нет такой награды в этом комитете. КС этой балтийской республики сделал открытие мирового значения. Оказывается, ограничение в правах части бывших коммунистов из числа граждан Латвии способствует развитию демократии, защищает демократическое устройство страны, не направлено против плюрализма идей и политических взглядов.

Таков вердикт КС республики, поддержавшего запрет на участие лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок в предстоящих 6 октября парламентских выборах.

Политик, которую каждый раз народ избирает в депутаты Европарламента , где нет формальных ограничений на коммунистические взгляды, в марте отказалась от мандата депутата Европарламента, чтобы возглавить борьбу Русского союза в нынешней избирательной кампании в Сейм.

Националисты пытаются затоптать эту партию, выступающую в поддержку русских Латвии, ей шьют дела, в том числе и уголовные за защиту прав местных русских. Сама Жданок под уголовным преследованием за выступление против полного перевода школьного образования на латышский язык — в защиту русских школ.

Дискуссии тут не принимаются в расчет — Полиция безопасности сразу заламывает руки, часто и в прямом смысле, как было с правозащитником Владимиром Линдерманом , схваченным на улице, и руководителем «Конгресса неграждан» Александром Гапоненко , брошенными в рижский застенок за защиту русских школ. Линдермана пока удалось отбить, адвокат обратила внимание на абсурдность обвинений, и ему изменили меру пресечения, выпустив из-под ареста. Но расследование не прекратили. А 64-летний Александр Гапоненко все еще в тюрьме, ему, как и другим, шьют дело, но особенно злобно. И Татьяну Жданок вызывают на допросы. А Русскому союзу Латвии местные банки отказываются открывать счет вопреки правилам, то есть партию всячески давят, и ее лидеру не дают участвовать в парламентских выборах из-за «демократического» закона, который Татьяна Жданок и пыталась оспорить в Конституционном суде.

Этот закон гласит, что лицам, которые после 13 января 1991 года работали в структурах советских организаций — Коммунистической партии , Интернациональном фронте трудящихся Латвийской ССР и других — запрещено баллотироваться в Сейм и местные органы власти. А ведь Татьяна Жданок сначала поддержала Народный фронт Латвии, вступила в него в 1988 году, но увидев, что там заправляют националисты, ушла в Интернациональный фронт трудящихся Латвийской ССР. И еще — самое страшное! — она была членом Центральной ревизионной комиссии Компартии Латвии. Но это не мешает доверию со стороны избирателей, как и сейчас, когда ее избирают в Европарламент. До 1993 года она была депутатом Верховного Совета Латвии. До 1999-го — депутатом Рижского горсовета, но лишилась этого мандата в связи с принятием «демократического» дискриминационного закона, поддержанного ныне Конституционным судом.

В начале 2000-х она уже обращалась с жалобой на этот закон в Европейский суд по правам человека и победила, но Латвия обжаловала решение в Большой палате ЕСПЧ, и в 2006 году было принято решение не в пользу Жданок. Сейчас политик пообещала снова обратиться в ЕСПЧ.

Но вот что обращает на себя внимание: в структурах латвийской власти полным полно бывших членов КПСС , бывших комсомольцев, детей бывших обласканных «советской оккупацией» высокопоставленных родителей. Все эти люди вовремя перекрасились и заняли большие посты, как и прежде. В годы советской власти они или их родители процветали, но после распада СССР этот период велено называть «советской оккупацией», что многие бывшие коммунисты, особенно из номенклатуры или из семей процветавших родителей, и поддержали.

В статье «Обласканный „советской оккупацией“ от 12 марта 2017 „Свободная пресса“ рассказала о такой специфической биографии нового эстонского премьера Юри Ратаса. Но в Риге обласканных „советской оккупацией“ еще больше!

»В Латвии всех бывших коммунистов разделили на два сорта: на тех, кто из партии сбежал до 13 января 1991 года, когда уже не было никакой личной выгоды в ней состоять, и на тех, кто остался верен идее, — говорит Татьяна Жданок. — Первые, свалив на вторых весь груз ответственности за «преступления коммунизма», вполне спокойно продолжают крутиться в современной латвийской политике: они наличествуют во всех шести фракциях нынешнего Сейма, причем больше всего их в премьерской партии зеленых и крестьян».

Это так. Во фракции правящего «Союза зеленых и крестьян» — девять бывших членов КПСС. На парламентских выборах 2014 года она получила 21 место, значит, почти половина.

Председатель фракции Аугустс Бригманис в 1985-1987 годах был главой райкома КПСС Салдусского района. СМИ пишут, что в 1987-м он дал команду привезти навоз на мемориал первого командира латышских национальных частей Латвийских вооруженных сил (1919 г.) Оскарса Калпакса. Бригманис отрицает сие событие, но от руководства райкомом все равно не открестишься, что не мешает быть видным парламентарием. А вот Татьяне Жданок нельзя быть депутатом, хотя она не была партийным функционером, а — ученая, доктор физико-математических наук, в годы «советской оккупации» преподавала в Латвийском государственном университете не идеологические науки, а математику.

Есть два бывших коммуниста даже в крайне националистическом Национальном объединении, входящем в правящую коалицию Сейма и считающих местных русских «оккупантами», — Андрис Буйкис и Карлис Креслиньш.

Да что там депутаты! Первый глава государства в Латвии после распада СССР Анатолий Горбунов был до крушения Союза секретарем ЦК КПЛ по идеологии, а с 1988 года — председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. Правда, президентом почему-то в тот период главу государства в этой республике не называли.

Формально первым президентом Латвии после распада СССР стал Гунтис Улманис, постыдно вступивший в КПСС еще в 1966 году несмотря на то, что является внучатым племянником диктатора Латвии периода 1934-1940 г.г. Карлиса Улманиса. Диктатор был депортирован в 1940-м году и умер в тюремной больнице в 1942-м. А ведь Карлис Улманис, пришедший к власти в 1934 году в результате военного переворота, пытался тоже стать обласканным «советской оккупацией». Выступил по радио 7 июня 1940 года с поддержкой СССР и советской власти. Попросил у советского правительства пенсию, но был отправлен в ссылку. Зато Гунтис Улманис получил при советской власти, точнее «советской оккупации», высокую должность директора комбината бытовых услуг Рижского района, видно, соответствующую будущему статусу президента. Но вовремя «соскочил» — вышел из КПСС в 1989-м, когда «стало можно».

Следующий президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга никак не могла быть членом КПСС, так как 31 декабря 1944 года ее семья бежала в Германию от советских войск, а затем переселилась в Канаду . Лишь в 1997-м Вайра Вике-Фрейберга вернулась в Латвию.

Затем президентом стал врач-ортопед Валдис Затлерс , действительно не имевший отношений с КПСС. Ну на то он и врач.

А вот следующий президент — Андрис Берзиньш — был членом КПСС с 1970-х, занимал при «советской оккупации» тоже высокие должности заместителя министра бытовых услуг Латвийской ССР, главы Совета народных депутатов и исполкома Валмиерского района.

Действующий президент Раймонд Вейонис , как пишут в СМИ, был комсомольцем. Для партии оказался, видно, молод. Когда началась так называемая перестройка, ему не было 20 лет.

В общем, если рассматривать всех этих деятелей через призму латвийского национализма, то все они кроме Вайры Вике-Фрейберги и Валдиса Затлерса — коллаборационисты и пособники «советских оккупантов». Что с того, что успели перекраситься? Тем более предатели — значит, понимали, что идут против своих националистических принципов, когда вступали в КПСС. А если все же разделяли в тот период советские принципы, то тем более стали предателями. Либо вообще никаких принципов у них нет, кроме стремления к корыту. Чем это лучше биографии Татьяны Жданок?