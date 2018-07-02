Кто родился 2 июля

А ещё в этот день родились:

Игорь Васильевич Ляхов (49 лет), председатель Смоленской областной Думы. Работал в ТОО АП «Вышегорское», был председателем Коллективного предприятия «Рыбковское». Занимал должность заместителя губернатора Смоленской области . Избирался депутатом Совета Рыбковского сельского поселения Сафоновского района и Смоленской областной Думы. В сентябре 2013 года возглавил региональный парламент.

Юри Ратас (40 лет), премьер-министр Эстонии . Работал в мэрии Таллина : экономический советник, вице-мэр. Занимал пост мэра города. Являлся вице-спикером парламента Эстонии (Рийгикогу). Возглавлял Союз столиц Европейского союза . В ноябре 2016 года избран главой правительства Эстонии. Возглавляет Центристскую партию, одну из крупных политических сил в стране.

Ахмед Уяхья неоднократно занимал пост премьер-министр страны: в 1995-1998, 2003-2006 и 2008-2012 годах. В августе 2017 года он вновь возглавил правительство Алжира.