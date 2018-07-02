Кто родился 2 июля 

Пётр Иванович Пимашков (70 лет), член Комитета Государственной Думы по энергетике. Работал на Красноярском комбайновом заводе. Возглавлял Свердловский Совет народных депутатов, был главой администрации Свердловского района г. Красноярск. Пятнадцать лет занимал пост мэра Красноярска. Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созывов.
Валентин Васильевич Чайка (65 лет), член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Проходил службу в строительных подразделениях Вооруженных сил СССР и РФ. Был депутатом Петрозаводского районного совета г. Петрозаводска, Октябрьского районного совета народных депутатов Барнаула, Вологодского областного совета народных депутатов. С 1999 года избирается депутатом Государственной Думы.
А ещё в этот день родились:
Игорь Васильевич Ляхов (49 лет), председатель Смоленской областной Думы. Работал в ТОО АП «Вышегорское», был председателем Коллективного предприятия «Рыбковское». Занимал должность заместителя губернатора Смоленской области. Избирался депутатом Совета Рыбковского сельского поселения Сафоновского района и Смоленской областной Думы. В сентябре 2013 года возглавил региональный парламент.
Юри Ратас (40 лет), премьер-министр Эстонии. Работал в мэрии Таллина: экономический советник, вице-мэр. Занимал пост мэра города. Являлся вице-спикером парламента Эстонии (Рийгикогу). Возглавлял Союз столиц Европейского союза. В ноябре 2016 года избран главой правительства Эстонии. Возглавляет Центристскую партию, одну из крупных политических сил в стране.
Ахмед Уяхья (66 лет), премьер-министр Алжира. Работал в Министерстве иностранных дел страны, был государственным секретарем по вопросам сотрудничества и по делам Магриба в правительстве Алжира, главой канцелярии президента. Являлся государственным министром и министром юстиции.
Ахмед Уяхья неоднократно занимал пост премьер-министр страны: в 1995-1998, 2003-2006 и 2008-2012 годах. В августе 2017 года он вновь возглавил правительство Алжира.