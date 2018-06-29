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В Калининградской области стартовал веломарафон
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В Калининградской области стартовал веломарафон 

Вести Калининград 29 июня 2018
Фото: Вести Калининград
76 человек из России, Беларуси и стран Европы проедут 1 200 километров от Зеленоградска до Санкт-Петербурга.
До Северной столицы участники веломарафона будут добираться через города Литвы, Латвии и Эстонии. Впереди у спортсменов 4 дня трудной дороги, однако, они едут налегке с собой только насос, ремонтный набор, немного воды и загранпаспорт. До конечного пункта у велосипедистов будет 13 остановок. В основном, в кемпингах и кафе, где можно пару часов поспать и перекусить.
Анастасия Жукова, участник веломарафона:
— Спать захочется. И всё, единственная трудность. Кушать и спать. Жизненная необходимость. Всё остальное это мелочи.
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