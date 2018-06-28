Ещё
Латвийская прокуратура согласилась на уголовное преследование главы нацбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Латвийская прокуратура согласилась на уголовное преследование главы нацбанка 

Парламентская газета 28 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Латвийская прокуратура одобрила просьбу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начать уголовное преследование президента Банка республики Илмара Римшевича, ранее фактически отстранённого от должности.
Как сообщала «Парламентская газета», чиновника подозревают в получении взятки в размере не менее 100 тысяч евро. В сообщении об уголовном преследовании Римшевича называют «бывшим президентом Банка Латвии», однако формально он остаётся главой кредитного учреждения, хотя и не исполняет обязанностей.
Отстранить его от должности может только Брюссель. Ранее Бюро по защите конституции отказало Илмару Римшевичу в доступе к гостайне.
Кроме того, его подозревают в нелояльности государству. Шеф Бюро по защите конституции Янис Майзитис обратил внимание на фотографию, на которой Римшевич запечатлён рядом с россиянином, связанным, по утверждению местных СМИ, с военными структурами РФ.
Парламентская газета: последние новости
В Риге подписан договор о культурном сотрудничестве стран Балтии Президент Латвии запретил русский язык в частных вузах В Госдуму внесен проект об упрощении поездок жителей из РФ и Латвии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа355
Первые дети выведены из тайской пещеры68
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение