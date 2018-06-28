Латвийская прокуратура согласилась на уголовное преследование главы нацбанка 

Латвийская прокуратура одобрила просьбу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начать уголовное преследование президента Банка республики Илмара Римшевича, ранее фактически отстранённого от должности.
Как сообщала «Парламентская газета», чиновника подозревают в получении взятки в размере не менее 100 тысяч евро. В сообщении об уголовном преследовании Римшевича называют «бывшим президентом Банка Латвии», однако формально он остаётся главой кредитного учреждения, хотя и не исполняет обязанностей.
Отстранить его от должности может только Брюссель. Ранее Бюро по защите конституции отказало Илмару Римшевичу в доступе к гостайне.
Кроме того, его подозревают в нелояльности государству. Шеф Бюро по защите конституции Янис Майзитис обратил внимание на фотографию, на которой Римшевич запечатлён рядом с россиянином, связанным, по утверждению местных СМИ, с военными структурами РФ.