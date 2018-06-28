Ещё
Грибаускайте назвала синхронизацию электросетей с Европой шагом к энергобезопасности страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грибаускайте назвала синхронизацию электросетей с Европой шагом к энергобезопасности страны 

Парламентская газета 28 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала синхронизацию электросетей Литвы с электросетями материковой Европы шагом к полной энергетической независимости от России.
Предполагается, что соглашение о синхронизации должно быть подписано премьерами Латвии, Эстонии, Польши и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Вильнюс является инициатором процесса по выходу из энергосистемы БРЭЛЛ, объединяющей с советских времён электросети Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Это должно произойти в 2025 году.
«К этому политическому соглашению мы шли девять лет, — сказала Даля Грибаускайте в интервью Литовскому радио. — Мы всегда знали, что синхронизация необходима, что нужно отключиться от этой так называемой советской сети».
Президент республики назвала систему БРЭЛЛ «последним грузом на ногах», хотя Литва покупает сравнительно дешёвую электроэнергию у России и Белоруссии.
Кроме того, по мнению Дали Грибаускайте, «тот рычаг шантажа, который долго использовался для влияния на нашу политику, для покупки наших политиков, политических партий и прямого участия в политической жизни, этот рычаг перестанет существовать».
Между тем покупка электроэнергии является лишь процедурой между хозяйствующими субъектами в соответствии с юридически оформленными договорами.
Правда, глава Литвы сделала «реверанс»: «Условия, на которых мы отключимся, обязывают Еврокомиссию вести переговоры, чтобы не обидеть наших соседей. Стремясь к своей свободе и независимости в энергетике, мы никоим образом не хотим усложнить условия для своих соседей, особенно для Калининградской области, Белоруссии».
Парламентская газета: последние новости
В Риге подписан договор о культурном сотрудничестве стран Балтии Президент Латвии запретил русский язык в частных вузах В Госдуму внесен проект об упрощении поездок жителей из РФ и Латвии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой5
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа354
Первые дети выведены из тайской пещеры68
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение