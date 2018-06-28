Грибаускайте назвала синхронизацию электросетей с Европой шагом к энергобезопасности страны

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала синхронизацию электросетей Литвы с электросетями материковой Европы шагом к полной энергетической независимости от России

Эстонии, Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Предполагается, что соглашение о синхронизации должно быть подписано премьерами Латвии Польши и председателем Еврокомиссии Вильнюс является инициатором процесса по выходу из энергосистемы БРЭЛЛ, объединяющей с советских времён электросети Белоруссии , России, Эстонии, Латвии и Литвы. Это должно произойти в 2025 году.

«К этому политическому соглашению мы шли девять лет, — сказала Даля Грибаускайте в интервью Литовскому радио. — Мы всегда знали, что синхронизация необходима, что нужно отключиться от этой так называемой советской сети».

Президент республики назвала систему БРЭЛЛ «последним грузом на ногах», хотя Литва покупает сравнительно дешёвую электроэнергию у России и Белоруссии.

Кроме того, по мнению Дали Грибаускайте, «тот рычаг шантажа, который долго использовался для влияния на нашу политику, для покупки наших политиков, политических партий и прямого участия в политической жизни, этот рычаг перестанет существовать».

Между тем покупка электроэнергии является лишь процедурой между хозяйствующими субъектами в соответствии с юридически оформленными договорами.