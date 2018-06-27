На Книжных аллеях под звуки джаза отметят 100-летний юбилей Эстонии

Петербурге отметят 100-летний юбилей Эстонии . Праздник Baltic Sun pre-party начнется в 16.00 30 июня в пространстве «Летние Книжные аллеи» на Малой Конюшенной улице. Жители Северной столицы и гости города смогут первыми ощутить атмосферу фестиваля, который соберет звезд со всего мира в Нарве 18-21 июля.

На открытой сцене выступят джазмены Владимир Волков (контрабас), Андрей Кондаков (клавишные), Гарий Багдасарян (ударные) и Деннис Пашкевич (саксофон). Музыканты-виртуозы и большие друзья фестиваля Baltic Sun. Собравшиеся смогут не только насладиться незабываемым исполнением джазовых композиций, но и попытать свою удачу, выиграть билеты на все дни нарвского музыкального марафона и отправиться в захватывающее путешествие посреди короткого северного лета.

Baltic Sun pre-party — подарок к столетнему юбилею Эстонии от Санкт-Петербурга и прекрасная возможность подготовиться к крупнейшему и самому значимому событию, проводимому в рамках празднования юбилея государственности Эстонской республики — фестивалю музыки и радости Baltic Sun.

Вход свободный.

Приобрести билеты на все дни фестиваля или на один день можно на сайте и в театральных кассах KASSIR.ru, а также на сайте фестиваля balticsun.ee. Там же у гостей фестиваля есть возможность забронировать проживание как в гостиницах любого уровня, так и в палаточном городке.