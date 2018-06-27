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На Книжных аллеях под звуки джаза отметят 100-летний юбилей Эстонии
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На Книжных аллеях под звуки джаза отметят 100-летний юбилей Эстонии 

АиФ Санкт-Петербург 27 июня 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге отметят 100-летний юбилей Эстонии. Праздник Baltic Sun pre-party начнется в 16.00 30 июня в пространстве «Летние Книжные аллеи» на Малой Конюшенной улице. Жители Северной столицы и гости города смогут первыми ощутить атмосферу фестиваля, который соберет звезд со всего мира в Нарве 18-21 июля.
На открытой сцене выступят джазмены Владимир Волков (контрабас), Андрей Кондаков (клавишные), Гарий Багдасарян (ударные) и Деннис Пашкевич (саксофон). Музыканты-виртуозы и большие друзья фестиваля Baltic Sun. Собравшиеся смогут не только насладиться незабываемым исполнением джазовых композиций, но и попытать свою удачу, выиграть билеты на все дни нарвского музыкального марафона и отправиться в захватывающее путешествие посреди короткого северного лета.
Baltic Sun pre-party — подарок к столетнему юбилею Эстонии от Санкт-Петербурга и прекрасная возможность подготовиться к крупнейшему и самому значимому событию, проводимому в рамках празднования юбилея государственности Эстонской республики — фестивалю музыки и радости Baltic Sun.
Вход свободный.
Приобрести билеты на все дни фестиваля или на один день можно на сайте и в театральных кассах KASSIR.ru, а также на сайте фестиваля balticsun.ee. Там же у гостей фестиваля есть возможность забронировать проживание как в гостиницах любого уровня, так и в палаточном городке.
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