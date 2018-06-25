Обзор эстонской прессы: футбол и национальное садомазо

Представляем вашему вниманию обзор эстонской прессы, подготовленный Бюро депутата Европарламента Яны Тоом . На неделе эстонские СМИ обсуждали особенности национального хитроумия и политический футбол — и о местных русских не забывали.

«Постиммеес» опубликовал аж три мнения об эстонском народе, и каждое прекрасно по-своему. Вот колумнист Кайре Уусен пишет о том, что, оказывается, эстонский народ — «жертва, которая не имеет статуса хозяина на собственной земле и надеется, что ситуация исправится сама, или же подсознательно убеждена в том, что независимость Эстонии — это временно».

Почему, например, «инородцы» (таков один из тэгов статьи) не учат эстонский? Виной всему «наша рабская вера в то, что чем больше мы уступим и согнемся, тем больше нас будут уважать». Инородцы — они ведь как мужья-садисты, эстонцы от них страдают неимоверно: «Жертва семейного или иного насилия, — ничто же сумняшеся проводит параллель Уусен, — тоже следует этому принципу и уступает, однако этим ничего не добьешься. Чтобы что-то изменилось, надо изменить свое отношение и поведение».

Как научить собаку эстонскому языку

В чем именно изменить? Например, э-э-э… перестать учить русский язык. Лингвистическое невежество — великая сила, чтоб вы знали: «Благодаря незнанию языка молодежь нельзя втянуть в игрища и провокации информационной войны… Конечно, знать язык — хорошо, никто не спорит, но в Эстонии дело не только в языке, знать чужой язык значит уменьшать важность эстонского как государственного. Если мы сами не будем хранить свой язык, этого не будут делать и другие». Уусен провозглашает героями поколение, которое — после Поющей революции — русский не учило: именно они, скажут однажды историки Эстонии, сохранили великий могучий родной язык.

Вообще же автор советует эстонцам вести себя достойно и никого не обижать: «Каждый заслуживает хорошего отношения, будь он эстонец, русский, чернокожий или белый». И все-таки: «Пока наше поведение не защищает наши желания и идеи: эстонский язык — государственный, мы ожидаем от приезжих знания языка на определенном уровне, — результатов ждать нечего. Это все равно что возмущаться собакой, бесконечно ее ругать, но вместо обучения и объяснений все-таки давать ей конфету». Да, это было сравнение людей с собаками, вы все верно прочитали. Как-то, чувствуется, не везет Уусен с неэстонцами.

Ну и, само собой разумеется, автор свято убеждена в том, что вопрос «дать ли гражданство серопаспортникам в упрощенном порядке» стоять не может и не должен. Что хозяин сказал, то понаехавшим и надо делать. Такая вот милая местная интеграция.

На том же портале представлена другая точка зрения на эстонский народ: журналист Иван Макаров рассуждает о том, что одним из китов эстонской жизни является… мазохизм. Политический в том числе: Макаров уверен, что голосовать за центристов — сродни сексуальному извращению. Примерно так: «Эстонцы, кажется, и есть мазохисты. Простая математика показывает: проклинаемое коррумпированное единовластие верных договорных вассалов »Единой России» в столице Эстонии было бы невозможно, если бы за них не голосовали не только граждане державы Владимира Путина , но и сами эстонцы. Любящие свой язык и болеющие сердцем за эстонской народ родители голосуют за то, чтобы власть была в руках Кылварта и Ааса, и разрешают своим детям, потерявшим предков в лагерях страны самоваров, участвовать в пионерских линейках товарища Агура…»

Тайная жизнь советских эстонцев

Недреманное око Ивана Макарова видит все: «Даже едой эстонцы не могут наслаждаться, не терзая себя, особо яркий пример тут — участие Яны Тоом в популярном кулинарном шоу. Никого, конечно, не интересует, что уплетает за обе щеки патриот и эстофил, а вот то, как готовит, жует и хлебает человек, не раз ездивший на пикник к сирийскому массовому убийце, занятно: вдруг мы увидим блюдо беф а-ля башар и газировку с зарином?» Без комментариев.

Ну и третья точка зрения, на фоне предыдущих очень даже мирная: журналистка Эне Паюла, выступающая в амплуа «бабули» (mammi), опубликовала в преддверие дня Победы мнение «Бабуля счастлива, что она эстонка»: «Такой крошечный народ на продуваемом ветрами краешке мира… Бабуля не устает думать о том, как мы не просто выжили, но развились в сознательный культурный народ, хотя по нам прошлись самые разные завоеватели… Как нам удалось сохранить гордость, уверенность в себе, стойкость? Проще всего сказать, что это чудо… Но чудеса сами собой не случаются, ради них надо трудиться. Чудо случилось, потому что мы такие, какие есть».

Рецепт выживания от бабули — прекрасные качества эстонского народа, помноженные на редкостное хитроумие и способность ловчить. Недаром в эстонских сказках популярны Хитрый Антс и Нечистый: «Когда ты младший брат, ответить на силу силой никак, а вот хитростью — можно». Да, Лембиту выступил против рыцарей, но городища богатого Вирумаа сдавались врагу без боя. То же повторилось при советской оккупации: «Мы смиренно принимали чужую веру и были будто бы готовы следовать новым обычаям, но на деле жили скрытой от чужаков прежней жизнью и почитали прежних богов».

Завершается гимн ловкачеству предложением «договориться к дню рождения Эстонской Республики по крайней мере о двух вещах: быть эстонцем — хорошо, этим нужно гордиться; Эстонская Республика — это и есть мы!» Что не так на этой картинке? Что делать с «чужаками», которые не «мы», но живут тут всю жизнь?..

Чтобы Путину было чем хвастаться

Чемпионат мира по футболу на территории восточного соседа дал повод схватиться за перо множеству людей, и далеко не все они связывали ЧМ с политикой. Ведущий радиопередачи «Виккерхоммик» Таави Либе пишет в «Охтулехт»: хотеть, чтобы эстонская сборная поехала на ЧМ, — патриотизм, но лучше пусть сборная останется дома — а мы сможем смотреть все игры ЧМ, не огорчаясь за наших, и наслаждаться игрой иностранцев, и мечтать о том, что однажды настанет наш черед. Редактор Отт Ярвела в «Постимеес» и вовсе написал проникновенный текст о том, как ЧМ сплачивает людей из разных стран.

Но совсем без политики, ясно, никак. «Эести паевалехт» спрашивает: «Следует ли связывать ЧМ с политикой России ?» Бывший глава Эстонского олимпийского комитета Нейнар Сели уверен, что не совсем: «Безусловно, ЧМ в России связан с политикой, но это не умаляет его спортивной ценности… Тоталитарные государства и раньше пытались расширить влияние и улучшить имидж через спорт, но у них ничего не выходило. Не считайте болельщиков глупыми, они все понимают». Ну а «журналист, живущий в Эстонии диссидент» Артемий Троицкий отвечает «да».

Журналист Прийт Пуллеритс в «Постимеес» находит ажиотаж вокруг ЧМ «безумным». Наслаждаться этим вашим футболом не по национальному признаку? Как это?.. «Можно понять эстонцев, сочувствующих „Ливерпулю“, за этот клуб иногда играет наш человек Рагнар Клаван , — теоретизирует Пуллеритс. — Однако я не слышал, чтобы на скамейке запасных сборной какой-либо из участвующих в ЧМ стран сидел кто-то, у кого дедушка — наполовину эстонец. Или чтобы лучшей подругой бывшей жены помощника тренера какой-либо команды была эстонка…» Ну действительно, зачем такой ЧМ смотреть-то? «Не включайте телевизор… А если силы воли не хватает, вспомните, как из-за политики РФ много лет идет обсуждение, не лишить ли эту страну права проводить турнир, — увы, безуспешно. Подумайте: хотите ли вы стать еще одним зрителем ЧМ, чтобы Путину было чем хвастаться?»

От оккупации до интеграции

Примерно в том же ключе рассуждает журналист «Дельфи» Март Нийнесте: «Двадцать два миллионера гоняют по траве черно-белый мячик… Масса мужчин по всему миру сразу превращается в наркоманов… Холодильники забиты пивом, диваны усеяны чипсами, потому что мяч — бог, игроки — пророки его, пиво и чипсы — вино и хлеб для причастия… Сотни, если не тысячи отцов по всей Эстонии уже не находят времени для детей. Образцовый отец превращается в истеричное украшение для дивана… Патриоты забывают о большой политике, оккупированном Крыме , войне в Донбассе, тайных пакостях ГРУ ФСБ в Лондоне, Берлине и Вашингтоне. Неважно, что ЧМ проходит в России, это ведь футбол!.. Грустно, грустно, грустно. Граждане, не дайте двадцати двум миллионерам и мячу сбить вас с панталыку, давайте лучше защищать Эмайыги и эстонский лес».

Писатель Олев Ремсу в «Постимеес» задается вопросом, зачем Путину сумасшедше дорогие спортивные мероприятия, и отвечает на это по-эстонски: «Pakazuhha, pakazuhha». Ну или: «Ради роста личного престижа. На родине престиж Путина достаточно высок, а что насчет заграницы? 33 медали в Сочи заставили многих воодушевиться. Жаль, один предатель всех сдал. Но если все плохо, надо сделать все заново! Если Путин открывает ЧМ по футболу, его будут больше уважать, и нарцисс покажется важнее, чем он есть. Если в финале он станет вешать медали на грудь звездам футбола, многие на Западе решат, что он будто завоевал новый Крым. Или по крайней мере простят ему предыдущее завоевание».

В газете «Сирп» Даниэль Тамм написал о связи футбола и национализма. Для Тамма футбол — это «не только один из мощнейших переносчиков национализма в развитых странах, но и устойчивая модель национализма как такового». По крайней мере, на уровне национальных сборных, которые успешно интегрируют кого угодно («в эстонском контексте мы можем говорить об интеграции русских»). «Представляя свою страну, игроки ставят национальную принадлежность выше расовой и всех прочих: неважно, откуда ты родом, важно, во имя чего ты усердно работаешь». Отсюда — ответ на знаменитый вопрос «кто такой настоящий эстонец»: тот, кто представляет Эстонию. А поскольку футбол замещает насилие, позволяет изживать ненависть на стадионе и культивирует национальную принадлежность и гордость, сплачивая народ, ЧМ стоит того, чтобы все-таки его смотреть.