В Литву не пропустили 20 иностранцев, ехавших на чемпионат мира по футболу в Калининград

В последние дни минувшей недели пограничники не впустили в Литву 20 человек, которые ехали поездом на чемпионат мира по футболу в Калининград . Об этом сообщает Delfi. Замначальника литовских пограничников Антанас Монтвидас сообщил, что шестеро болельщиков, которым было отказано во въезде, — это граждане Марокко , четыре человека были из Алжира , трое — из Пакистана , по двое — из Нигерии Египта . Также отказано во въезде в Литву по одному гражданину России Китая и Индии. Многие из них не имели шенгенской визы или ехали по поддельным документам. "В последние выходные не был разрешён въезд в Литву 20 людям. 22–24 июня были сняты восемь, а прошлой ночью — 12 иностранцев", — сказал Монтвидас. Пограничники отмечают, что болельщики из бедных стран могут воспользоваться бесплатным проездом по России, чтобы в конечном счёте незаконно попасть на территорию Евросоюза . В Литве усилены меры на пограничном переходе Кена, на пограничном контрольном пункте Кибартай и Вильнюсском железнодорожном вокзале, где заменяют локомотив транзитного поезда. Ранее на российско-польской границе в Гроново были задержаны граждане Нигерии, которые пытались проехать по подложным документам.