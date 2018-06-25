В Литву не пропустили 20 иностранцев, ехавших на чемпионат мира по футболу в Калининград 

В последние дни минувшей недели пограничники не впустили в Литву 20 человек, которые ехали поездом на чемпионат мира по футболу в Калининград. Об этом сообщает Delfi.
Замначальника литовских пограничников Антанас Монтвидас сообщил, что шестеро болельщиков, которым было отказано во въезде, — это граждане Марокко, четыре человека были из Алжира, трое — из Пакистана, по двое — из Нигерии и Египта. Также отказано во въезде в Литву по одному гражданину России, Китая и Индии. Многие из них не имели шенгенской визы или ехали по поддельным документам.
"В последние выходные не был разрешён въезд в Литву 20 людям. 22–24 июня были сняты восемь, а прошлой ночью — 12 иностранцев", — сказал Монтвидас. Пограничники отмечают, что болельщики из бедных стран могут воспользоваться бесплатным проездом по России, чтобы в конечном счёте незаконно попасть на территорию Евросоюза. В Литве усилены меры на пограничном переходе Кена, на пограничном контрольном пункте Кибартай и Вильнюсском железнодорожном вокзале, где заменяют локомотив транзитного поезда.
Ранее на российско-польской границе в Гроново были задержаны граждане Нигерии, которые пытались проехать по подложным документам.