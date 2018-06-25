Ещё
В Литву не пропустили 20 иностранцев, ехавших на чемпионат мира по футболу в Калининград
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Литву не пропустили 20 иностранцев, ехавших на чемпионат мира по футболу в Калининград 

Клопс.Ru 25 июня 2018
Фото: Новый Калининград.Ru
В последние дни минувшей недели пограничники не впустили в Литву 20 человек, которые ехали поездом на чемпионат мира по футболу в Калининград. Об этом сообщает Delfi.
Замначальника литовских пограничников Антанас Монтвидас сообщил, что шестеро болельщиков, которым было отказано во въезде, — это граждане Марокко, четыре человека были из Алжира, трое — из Пакистана, по двое — из Нигерии и Египта. Также отказано во въезде в Литву по одному гражданину России, Китая и Индии. Многие из них не имели шенгенской визы или ехали по поддельным документам.
"В последние выходные не был разрешён въезд в Литву 20 людям. 22–24 июня были сняты восемь, а прошлой ночью — 12 иностранцев", — сказал Монтвидас. Пограничники отмечают, что болельщики из бедных стран могут воспользоваться бесплатным проездом по России, чтобы в конечном счёте незаконно попасть на территорию Евросоюза. В Литве усилены меры на пограничном переходе Кена, на пограничном контрольном пункте Кибартай и Вильнюсском железнодорожном вокзале, где заменяют локомотив транзитного поезда.
Ранее на российско-польской границе в Гроново были задержаны граждане Нигерии, которые пытались проехать по подложным документам.
Клопс.Ru: последние новости
В Калининграде "Балтика" проведёт товарищеский матч с лидером чемпионата Латвии СМИ: в Вильнюсе пьяные военные открыли стрельбу по роддому В Литве объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа355
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение