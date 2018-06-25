Нацменьшинства Европы признали дискриминацию русских в Эстонии

Ассамблея Федералистского союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ, англ. — FUEN) единогласно приняла резолюцию, в которой признается дискриминация русского национального меньшинства в Эстонии и осуждается курс государства на эстонизацию образования в русских школах. Проект резолюции подготовило НКО «Русская школа Эстонии».

В тексте документа содержится призыв к правительству балтийской республики воздерживаться от любых попыток ограничить использование прав национальных меньшинств.

"Любые законодательные инициативы, касающиеся русского национального меньшинства Эстонии, должны быть тщательно подготовлены, мнение представителей меньшинств должно быть заслушано и рассмотрено до принятия этих инициатив. Необходим конструктивный диалог с представителями русского национального меньшинства", — говорится в резолюции.

Конгресс ФСЕНМ проходил в нидерландском городе Леуварден (столица фризского национального меньшинства), НКО «Русская школа Эстонии» на конгрессе представляли член правления организации Дмитрий Сухорослов и член совета Алиса Блинцова.

По словам члена правления объединения «Русская школа Эстонии» Дмитрия Сухорослова, политику властей страны по отношению к интересам русского меньшинства можно охарактеризовать как «сознательное игнорирование»: «До сих пор все сводилось к схеме: „Мы тут решили, а вы выполняйте“. Пора уже переходить от этих казарменных методов к цивилизованному европейскому подходу».

Он добавил, что «за 26 лет независимости Эстонии мы так и не увидели желания властей к конструктивному диалогу с русской общиной и готовности учитывать ее жизненно важные интересы».

Федералистский союз европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ / FUEN) — зонтичная организация, представляющая интересы национальных меньшинств Европы. ФСЕНМ имеет консультативный статус при ООН.

Ежегодно союз проводит крупнейшую конференцию национальных меньшинств в Европе.

МИД России и Кремль неоднократно выступали с критикой в адрес решений властей Эстонии в национальном вопросе. Проблема массового безгражданства постоянно проживающих в стране лиц неэстонской национальности — одна из тем, которые Москва поднимает в различных международных организациях.

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