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Нацменьшинства Европы признали дискриминацию русских в Эстонии
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Нацменьшинства Европы признали дискриминацию русских в Эстонии 

РИА Новости 25 июня 2018
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 25 июн — РИА Новости. Сотрудничающая с Советом Европы, ООН и ОБСЕ организация нацменьшинств Европы FUEN указала на недопустимость эстонизации русского образования в стране, сообщает Sputnik Эстония.
Ассамблея Федералистского союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ, англ. — FUEN) единогласно приняла резолюцию, в которой признается дискриминация русского национального меньшинства в Эстонии и осуждается курс государства на эстонизацию образования в русских школах. Проект резолюции подготовило НКО «Русская школа Эстонии».
В тексте документа содержится призыв к правительству балтийской республики воздерживаться от любых попыток ограничить использование прав национальных меньшинств.
"Любые законодательные инициативы, касающиеся русского национального меньшинства Эстонии, должны быть тщательно подготовлены, мнение представителей меньшинств должно быть заслушано и рассмотрено до принятия этих инициатив. Необходим конструктивный диалог с представителями русского национального меньшинства", — говорится в резолюции.
Конгресс ФСЕНМ проходил в нидерландском городе Леуварден (столица фризского национального меньшинства), НКО «Русская школа Эстонии» на конгрессе представляли член правления организации Дмитрий Сухорослов и член совета Алиса Блинцова.
По словам члена правления объединения «Русская школа Эстонии» Дмитрия Сухорослова, политику властей страны по отношению к интересам русского меньшинства можно охарактеризовать как «сознательное игнорирование»: «До сих пор все сводилось к схеме: „Мы тут решили, а вы выполняйте“. Пора уже переходить от этих казарменных методов к цивилизованному европейскому подходу».
Он добавил, что «за 26 лет независимости Эстонии мы так и не увидели желания властей к конструктивному диалогу с русской общиной и готовности учитывать ее жизненно важные интересы».
Федералистский союз европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ / FUEN) — зонтичная организация, представляющая интересы национальных меньшинств Европы. ФСЕНМ имеет консультативный статус при ООН.
Ежегодно союз проводит крупнейшую конференцию национальных меньшинств в Европе.
МИД России и Кремль неоднократно выступали с критикой в адрес решений властей Эстонии в национальном вопросе. Проблема массового безгражданства постоянно проживающих в стране лиц неэстонской национальности — одна из тем, которые Москва поднимает в различных международных организациях.
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