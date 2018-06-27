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В Госудуме считают, что Марадону не нужно лишать Fan ID
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В Госудуме считают, что Марадону не нужно лишать Fan ID 

Спорт-Экспресс 27 июня 2018
Фото: Главный региональный
Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» поведение легендарного Диего Марадоны, который присутствовал на матче 3-го тура группы D ЧМ-2018 Нигерия — Аргентина (1:2) в Санкт-Петербурге. 57-летний чемпион мира-1986 бурно реагировал на события на поле, а после победного гола южноамериканцев показал неприличный жест болельщикам африканцев.
​— Марадона не совершал ничего противоправного, что послужило бы поводом для того, чтобы отнять у него паспорт болельщика, — сказал Лебедев. — Он не какой-то заядлый футбольный хулиган, в отношении которого возбуждались административные или уголовные дела за поведение на стадионах. Нет никаких оснований отнимать у него FAN ID. Да, это эмоциональный человек, что свойственно, в принципе, всем людям его национальности. Диего реально переживает за свою сборную, нужно радоваться, что на свете есть те, кто искренне поддерживает свою команду, не стесняется своих эмоций и при этом разбирается в футболе. Не будем забивать, что у Марадоны рука божья. Поэтому грех лишать такого решать паспорта болельщика. (Игорь НОВИКОВ)
Марадона рассказал, что с ним случилось в перерыве матча Нигерия — Аргентина //
Диего Марадоне стало плохо в Санкт-Петербурге. Подробности // Источник: информация о госпитализации Марадоны — фейк, он летит в Москву // Источник: Марадону после матча Аргентины отвезли в отель, а не в больницу // Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге // Марадона госпитализирован после матча Нигерия — Аргентина
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