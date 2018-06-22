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Российские дипломаты в Таллине почтили память погибших в ВОВ
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Российские дипломаты в Таллине почтили память погибших в ВОВ 

РИА Новости 22 июня 2018
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 22 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Российские дипломаты во главе с послом РФ в Эстонии Александром Петровым в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны — возложили венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как «Бронзовый солдат», на Военном кладбище в Таллине, сообщает корреспондент РИА Новости.
В прошедшей в пятницу церемонии также приняли участие представители ветеранских организаций — Таллинского общества участников Второй мировой войны, Клуба ветеранов флота, Общества жителей блокадного Ленинграда.
Великая Отечественная война длилась 1418 дней, в ходе нее погибло около 27 миллионов человек. В 1996 году указом президента РФ Бориса Ельцина 22 июня объявили Днем памяти и скорби. В этот день на территории России приспускаются государственные флаги.
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