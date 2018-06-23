Секреты литовских агентов КГБ

Литва на грани большого политико-исторического скандала. В стране могут стать известны имена более полутора тысяч бывших добровольных помощников КГБ , то есть «сексотов» — «секретных агентов», которые поверили властям, обещавших засекретить их имена и не преследовать, и признались в сотрудничестве с советской госбезопасностью. И действительно засекретили. Но вот «сюрприз» — оппозиционная фракция Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей считает, что имена признавшихся «сексотов» все же пора рассекретить. И Сейм приступил к рассмотрению законопроекта.

Возможность сделать признание возникла в 1991 — 1992 годах. Сделать это предложила временная комиссия Верховного Совета Литвы. Имена признавшихся «сексотов» были засекречены на 25 лет. Когда срок истек, была предпринята попытка обнародовать их, но ее пресекли, снова засекретив — уже на 75 лет.

Власти и департамент госбезопасности объясняли необходимость признания возможным шантажом российских спецслужб. Мол, над бывшими агентами КГБ висит Дамоклов меч разоблачения, но если признаются, то и бояться нечего. Правда, признавшимся пришлось рассказать обо всех «компрометирующих связях», назвать другие «подозрительные имена». То есть литовская госбезопасность по сути провела специфическую операцию.

Интересно, что нынешний инициатор публикации имен бывших агентов КГБ, депутат упомянутой фракции Збигнев Единский объяснил необходимость рассекречивания тем же аргументом, который власти использовали для засекречивания: мол, все равно бывшие агенты могут стать объектом шантажа российских спецслужб, а публикация поставит крест на их вероятном сотрудничестве с ФСБ — власть-то знает их имена, а страх разоблачения перед обществом заставит предать родину… Но и это не все. Вот что сказал Единский про засекреченных агентов КГБ: «По моему убеждению, они в наибольшей степени опасны для государства. Они служили этой структуре, теперь они лояльны нашему государству. Придет „Исламское государство“ *, они будут служить и ему. Сделают обрезание, скажут, что это нужно».

Независимо от его подозрений правда в том, что много бывших активистов КПСС в Литве мгновенно перекрасились в борцов против коммунизма, за независимость.

Единскому вторила руководитель фракции Рита Тамашюнене. «Государство сдержало обещание, засекретив эти данные на 25 лет», — сказала она.

Избирательную акцию поляков Литвы — Союз христианских семей особенно волнует вопрос, не пробрались ли бывшие агенты КГБ во власть, в частности, в Сейм? Глава Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Тересе Бируте-Бураускайте в ответ заявила, что ни один из парламентариев этого созыва тайно не сотрудничал с КГБ.

Так или не так — большой вопрос. По республике вообще ходят страшные слухи о сотрудничестве с КГБ ведущих политических деятелей страны — идеологического лидера местных правых, профессора Витаутаса Ландсбергиса и даже президента Дали Грибаускайте. Но документов, фактов, доказывающих это, нет. Ходили даже слухи, что и пресловутое литовское движение за перестройку «Саюдис», которое и привело Литву сначала к победе борцов за независимость на выборах Верховного Совета Литовской ССР, а потом и к Акту о восстановлении независимости республики от 11 марта 1990 года, было инициировано и создано КГБ СССР.

Прямых доказательств нет, но близкий соратник лидера «Саюдиса» Витаутаса Ландсбергиса, известный переводчик Виргилиюс Чепайтис все же по суду был разоблачен как добровольный помощник КГБ под псевлонимом «Юозас», и после того, как было предано огласке его досье, оставил парламент и устранился от активного участия в общественной и политической жизни.

Ходили также ничем не подтвержденные слухи о связях с КГБ бывшего президента Литвы, американского литовца Валдаса Адамкуса , который из США поддерживал борьбу литовцев за независимость. В этом году была попытка бросить тень агентов КГБ на Народных артистов СССР — Донатаса Баниониса и скрипача и дирижера Саулюса Сондецкиса, чьи имена обнаружились в странной «амбарной книге», обнаруженной в здании КГБ Литовской ССР, в которую зачем-то был внесен список примерно 1600 стариков — добровольных помощников советской госбезопасности. Большинство ушли из жизни. Люстрационная комиссия Литвы выступила с опровержением сообщения о том, будто Донатас Банионис и Саулюс Сондецкис сотрудничали с КГБ.

Обнародовала невесть откуда взявшийся огромный список бывших агентов КГБ местная газета «Республика». Среди тысяч фамилий фигурировали все те же Витаутас Ландсбергис и Даля Грибаускайте , обнаружились сотни известных имен, включая депутатов Сейма, журналистов, деятелей культуры и т. д. Однако судя по полному отсутствию реакции на эту публикацию, список был фейковый.

Тем не менее, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей может открыть настоящий ящик Пандоры, возродив интерес к вопросу. Местные эксперты считают, что в 1940-1991 годах с КГБ Литовской ССР сотрудничало около 118 тысяч человек. Судя по яростному сопротивлению правых — местных консерваторов, выступающих против публикации имен, им очень не хочется что-то скрыть. Член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, бывший министр обороны, консерватор Раса Юкнявичене заявила, что против инициативы литовских поляков выступает Департамент госбезопасности, так как… «в этом проекте заинтересованы российские спецслужбы». По ее словам, таким образом Кремль «совершает гибридные атаки против Литовского государства».

По мнению депутата сейма Повиласа Урбшиса, «в принятии этого закона реально заинтересована российская разведка». Политик обвинил лидера правящего Союза крестьян и «зеленых» Рамунаса Карбаускиса в зависимости от «интересов Москвы ». «Карбаускис не вполне свободен он влияния Кремля», — уверяет Повилас Урбшис.

На Карбаускиса давно осуществляется такая охота. Он — крупный бизнесмен в области сельского хозяйства. У него есть торговые связи с Россией . Его брат Миндаугас — художественный руководитель московского Театра им. Вл. Маяковского. В современной Литве это серьезные компрометирующие факты во внутренней борьбе за власть. А надо было такому случиться: на парламентских выборах 2016 года победили не консерваторы, уже планировавшие состав правительства, а партия Карбаускиса.

В общем, пора запасаться попкорном. Если законопроект Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей пройдет горнило парламентских комитетов, нас ждет удивительное представление.

*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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