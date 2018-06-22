АСУДД на федеральных трассах Северо-Запада возьмут на содержание петербуржцы

Подведены итоги аукциона на право обеспечения функционирования автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД) на федеральных автодорогах Петербурга , Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Победителем признан единственный участник, петербургское ООО «ПрофИнженерСтрой». Итоговая цена вопроса, по данным сайта госзакупок — 755 млн рублей. Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова ФДА». Договор заключается до 31 декабря 2020 года.

В состав АСУДД входят объекты управления дорожным движением, пункты учета интенсивности дорожного движения, автоматические дорожные метеостанции, оборудование фиксации правонарушений, средства весогабаритного контроля.