АСУДД на федеральных трассах Северо-Запада возьмут на содержание петербуржцы 

Подведены итоги аукциона на право обеспечения функционирования автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД) на федеральных автодорогах Петербурга, Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.
Победителем признан единственный участник, петербургское ООО «ПрофИнженерСтрой». Итоговая цена вопроса, по данным сайта госзакупок — 755 млн рублей. Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова ФДА». Договор заключается до 31 декабря 2020 года.
В перечне магистралей, где действует АСУДД — А-118 «КАД», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», Р-21 «Кола», А-114 Вологда — Тихвин — «Кола», Р-23 «Псков», А-120 «бетонка», А-180 «Нарва», А-121 «Сортавала», М-9 «Балтия» А-212 Псков — Изборск — граница с Эстонией, Р-56 Великий Новгород — Псков, А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой, А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литвой, А-217 «Приморское полукольцо».
В состав АСУДД входят объекты управления дорожным движением, пункты учета интенсивности дорожного движения, автоматические дорожные метеостанции, оборудование фиксации правонарушений, средства весогабаритного контроля.