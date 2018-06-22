Ещё
АСУДД на федеральных трассах Северо-Запада возьмут на содержание петербуржцы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСУДД на федеральных трассах Северо-Запада возьмут на содержание петербуржцы 

АСН-Инфо 22 июня 2018
Фото: АСН-Инфо
Подведены итоги аукциона на право обеспечения функционирования автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД) на федеральных автодорогах Петербурга, Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.
Победителем признан единственный участник, петербургское ООО «ПрофИнженерСтрой». Итоговая цена вопроса, по данным сайта госзакупок — 755 млн рублей. Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова ФДА». Договор заключается до 31 декабря 2020 года.
В перечне магистралей, где действует АСУДД — А-118 «КАД», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», Р-21 «Кола», А-114 Вологда — Тихвин — «Кола», Р-23 «Псков», А-120 «бетонка», А-180 «Нарва», А-121 «Сортавала», М-9 «Балтия» А-212 Псков — Изборск — граница с Эстонией, Р-56 Великий Новгород — Псков, А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой, А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литвой, А-217 «Приморское полукольцо».
В состав АСУДД входят объекты управления дорожным движением, пункты учета интенсивности дорожного движения, автоматические дорожные метеостанции, оборудование фиксации правонарушений, средства весогабаритного контроля.
АСН-Инфо: последние новости
С 1 июля в России подорожают коммунальные услуги Проспект Ветеранов почти за 1 млрд рублей достроит компания «Орион Плюс» Повышение НДС отразится на рынке жилищного строительства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа358
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение