Сейм Латвии сделает выходным день визита папы Римского

"Сейм принял поправки в законодательстве в срочном порядке. День визита папы Римского 24 сентября будет объявлен выходным", — сказали в парламенте.

Законопроект поддержали 68 депутатов, «против» проголосовали пять, еще восемь парламентариев в голосовании не участвовали.