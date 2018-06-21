Ещё
Сейм Латвии сделает выходным день визита папы Римского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сейм Латвии сделает выходным день визита папы Римского 

РИА Новости 21 июня 2018
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
РИГА, 21 июн — РИА Новости. Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял закон об объявлении выходным в этом году 24 сентября — дня предстоящего визита папы Римского Франциска в республику, сообщили РИА Новости в президиуме парламента.
"Сейм принял поправки в законодательстве в срочном порядке. День визита папы Римского 24 сентября будет объявлен выходным", — сказали в парламенте.
Законопроект поддержали 68 депутатов, «против» проголосовали пять, еще восемь парламентариев в голосовании не участвовали.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа358
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение