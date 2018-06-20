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Еврокомиссия может оштрафовать Литву за дворовые туалеты
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Еврокомиссия может оштрафовать Литву за дворовые туалеты 

Парламентская газета 20 июня 2018
Фото: Парламентская газета
В среду, 20 июня, правительство Литвы утвердило поправки к закону об устройстве подачи питьевой воды и водоочистки, позволяющие избавиться от дворовых туалетов.
Как пояснил журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис, документ необходим для того, чтобы избежать штрафа Еврокомиссии за дворовые туалеты, которых слишком много в стране.
К системе центральной канализации в Литве подключены немногим более 70 процентов жителей. По директиве ЕС, в населённых пунктах с числом жителей больше 2 тысяч человек должна действовать центральная канализация, пользоваться которой смогут 100 процентов жителей страны. Для реализации этой директивы требуется примерно 100 миллионов евро.
Процедуру против Литвы в связи с этим нарушением Еврокомиссия начала 15 февраля прошлого года.
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