Еврокомиссия может оштрафовать Литву за дворовые туалеты

В среду, 20 июня, правительство Литвы утвердило поправки к закону об устройстве подачи питьевой воды и водоочистки, позволяющие избавиться от дворовых туалетов.

Как пояснил журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис, документ необходим для того, чтобы избежать штрафа Еврокомиссии за дворовые туалеты, которых слишком много в стране.

К системе центральной канализации в Литве подключены немногим более 70 процентов жителей. По директиве ЕС , в населённых пунктах с числом жителей больше 2 тысяч человек должна действовать центральная канализация, пользоваться которой смогут 100 процентов жителей страны. Для реализации этой директивы требуется примерно 100 миллионов евро.

Процедуру против Литвы в связи с этим нарушением Еврокомиссия начала 15 февраля прошлого года.