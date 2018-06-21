Задержанный депутат сейма Латвии проведет ночь в изоляторе

РИГА , 21 июн — РИА Новости . Задержанный в среду депутат сейма Латвии Артус Кайминьш проведет ночь в изоляторе, сообщил его коллега по партии KPV LV, адвокат Алдис Гобземс.

Сейм в среду принял решение о снятии с депутата иммунитета в связи с запросом генеральной прокуратуры Латвии о проведении задержания, обыска и осмотра имущества Кайминьша. После заседания парламента Кайминьш был задержан сотрудниками бюро по борьбе с коррупцией, причины задержания не указываются.

"Артусса отвезли в Чиекуркалнс", — написал Гобземс в Facebook в ночь на четверг. В рижском районе Чиекурнкалнс находится изолятор временного содержания, куда депутат без решения суда может быть помещен на 48 часов.

Кайминьш был актером Латвийского национального театра. Затем он был избран в сейм по списку Латвийского объединения регионов. В настоящее время он является основателем партию KPV LV, которая планирует участвовать в намеченных на октябрь 2018 года парламентских выборах.