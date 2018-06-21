Ещё
Задержанный депутат сейма Латвии проведет ночь в изоляторе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанный депутат сейма Латвии проведет ночь в изоляторе 

РИА Новости 21 июня 2018
Фото: РИА Новости
РИГА, 21 июн — РИА Новости. Задержанный в среду депутат сейма Латвии Артус Кайминьш проведет ночь в изоляторе, сообщил его коллега по партии KPV LV, адвокат Алдис Гобземс.
Сейм в среду принял решение о снятии с депутата иммунитета в связи с запросом генеральной прокуратуры Латвии о проведении задержания, обыска и осмотра имущества Кайминьша. После заседания парламента Кайминьш был задержан сотрудниками бюро по борьбе с коррупцией, причины задержания не указываются.
"Артусса отвезли в Чиекуркалнс", — написал Гобземс в Facebook в ночь на четверг. В рижском районе Чиекурнкалнс находится изолятор временного содержания, куда депутат без решения суда может быть помещен на 48 часов.
Кайминьш был актером Латвийского национального театра. Затем он был избран в сейм по списку Латвийского объединения регионов. В настоящее время он является основателем партию KPV LV, которая планирует участвовать в намеченных на октябрь 2018 года парламентских выборах.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа358
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение