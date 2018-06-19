Президент Литвы призвала готовиться к «вторжению» России

Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью немецкому журналу Spiegel выразила готовность защищаться в случае военного "вторжения" России.
Грибаускайте оценила вероятность нападения России на Литву как "значительную".
"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой", — заявила президент.
Политик также отметила военное превосходство России, подчеркнув, что литовцы готовы защищать свою страну от любого противника.
Кроме того, Грибаускайте считает, что западные государства недооценивают Россию и относятся к ней излишне мягко.
"Только когда на них нападают, и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", — добавила президент.
Грибаускайте и ранее заявляла об "угрозе" со стороны России. В Москве неоднократнро подчеркивали, что не имеют каких-либо наступательных планов, а вооружения у границ страны размещены исключительно в оборонительных целях.