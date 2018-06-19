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«Селтик» сыграет с «Алашкертом» в квалификационном раунде Лиги чемпионов
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«Селтик» сыграет с «Алашкертом» в квалификационном раунде Лиги чемпионов 

Советский спорт 1 час назад
Матч первого квалификационного раунда ЛЧ пройдет 10, 11 июля и 17, 18 июля.
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
«Торпедо» Кутаиси (Грузия) — «Шериф» (Молдавия)
«Шкендия» (Македония) — «ТНС» (Уэльс)
«Судува» (Литва) — АПОЭЛ (Кипр)
«Олимпия» (Словения) — «Карабах» (Азербайджан)
«Дюделанж» (Люксембург) — «Видеотон» (Венгрия)
Победитель предварительного раунда — «Мальме» (Швеция)
«Лудогорец» (Болгария) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия)
«Корк Сити» (Ирландия) — «Легия» (Польша)
«Валюр» (Исландия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Кукеси» (Албания) — «Валетта» (Мальта)
«Флора» (Эстония) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
«Спартак» Юрмала (Латвия) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Спартак» Трнава (Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Астана» (Казахстан) — «Сутьеска» (Македония)
ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фареры)
«Алашкерт» (Армения) — «Селтик» (Шотландия).
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