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ФК «Уфа» сыграет с «Широки Бриег» или «Домжале» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы
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ФК «Уфа» сыграет с «Широки Бриег» или «Домжале» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 

ТАСС 23 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
ТАСС, 20 июня. Футбольный клуб «Уфа» сыграет с клубом «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины или «Домжале» из Словении во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.
"Уфа" заняла шестое место в чемпионате России и не вышла в еврокубки. Выступить в Лиге Европы должен был «Тосно», ставший победителем Кубка России, однако клуб прекратил существование, и право сыграть в еврокубках перешло к уфимской команде. Клуб начнет выступление со второго квалификационного раунда, где сыграет с победителем противостояния в первом раунде между «Широки Бриег» и «Домжале». Матчи второго квалификационного раунда пройдут 26 июля в Уфе и 2 августа в гостях.
"Уфа" сыграет в Лиге Европы впервые в своей истории.
С третьего квалификационного раунда выступление в Лиге Европы начнет петербургский "Зенит", ставший пятым в чемпионате России. «Краснодар», занявший четвертое место в чемпионате, начнет играть с группового этапа.
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