ФК «Уфа» сыграет с «Широки Бриег» или «Домжале» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы

ТАСС , 20 июня. Футбольный клуб «Уфа» сыграет с клубом «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины или «Домжале» из Словении во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне. "Уфа" заняла шестое место в чемпионате России и не вышла в еврокубки. Выступить в Лиге Европы должен был «Тосно», ставший победителем Кубка России, однако клуб прекратил существование, и право сыграть в еврокубках перешло к уфимской команде. Клуб начнет выступление со второго квалификационного раунда, где сыграет с победителем противостояния в первом раунде между «Широки Бриег» и «Домжале». Матчи второго квалификационного раунда пройдут 26 июля в Уфе и 2 августа в гостях. "Уфа" сыграет в Лиге Европы впервые в своей истории. С третьего квалификационного раунда выступление в Лиге Европы начнет петербургский "Зенит" , ставший пятым в чемпионате России. «Краснодар», занявший четвертое место в чемпионате, начнет играть с группового этапа.