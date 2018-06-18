В Риге врач отказалась помочь русскоязычному ребенку

Риге врач поликлиники посоветовала матери не говорящей на латышском девочки брать на прием переводчика. Об этом сообщает « Sputnik Латвия ».

По словам матери ребенка, в кабинете врач по-латышски попросила девочку сесть на стул. Когда медик узнала, что ребенок не говорит на латышском языке, то раскритиковала семью.

«Доктор сказала, что это плохо. На вопрос, почему плохо, ведь ребенку только шесть лет, Gunta Užāne ответила, что она не обязана говорить с нами на русском языке», — рассказала женщина.

Врач посоветовала матери девочки почитать законы страны. В ответ женщина сказала медику, что 37 процентов населения Латвии говорят на русском. Но доктор подчеркнула, что латышский знать обязаны все, и посоветовала «не качать права».

После этого она задала ребенку несколько вопросов на русском: попросила сосчитать до десяти, назвать свой возраст и вычесть из девяти семь. Девочка «стушевалась», а врач решила, что ребенок не готов к школе.

В апреле этого года в Латвии подписали поправки к закону об образовании. Из этого документа следует, что к 2021 году в старших классах школ не будет русского языка, а в начальной и средней школе на русском будут преподавать минимальное количество предметов.